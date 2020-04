Edoardo Brogi canta l’amore e la rabbia nel singolo “E’ la notte”

Edoardo Brogi, vincitore della prima edizione del Coca Cola Future Legend nella squadra capitanata da Irama, pubblica il nuovo singolo E’ la notte. Si tratta del primo pezzo realizzato per Warner Music.

Il singolo è disponibile negli store e in streaming dal 10 aprile 2020.

La canzone nasce da spunti di vita vissuta e dal quotidiano del cantante. La notte è da sempre fonte d’ispirazione per Edoardo: di notte crea, scrive e compone. Di notte si sente più sensibile ma anche più vulnerabile, perché i pensieri e i sentimenti si fanno sentire con tutta la loro forza. Di notte, tutte le sensazioni sono amplificate.

“La notte per ognuno di noi rappresenta infatti un momento particolare, quasi magico, un momento per riflettere e per fare un bilancio sulla giornata trascorsa”. Brogi racconta: “Di notte tutto prende un’altra forma e anche l’amore e la rabbia, argomenti cardine di questa canzone, proprio di notte si manifestano ancora più forti ed intensi”.

In E’ la notte, Edoardo racconta una notte tormentata durante la quale si trova a riflettere sulle proprie delusioni e sui propri rimpianti. Canta una di quelle notti “brave” in cui un ragazzo di 23 anni si sente invincibile e pensa che le regole non esistono. Alla fine, però, si ritrova a vagare da solo per le strade vuote della città con i propri pensieri.

Il singolo fa seguito ai brani che Edoardo Brogi ha presentato durante il Coca Cola Future Legend: Parlami, Non sei tu e Senza di te, arrangiati con l’aiuto di Irama e del produttore Giulio Nenna. Grazie a questi brani, il cantautore toscano (classe 1996) ha vinto il contest. Poi, sono arrivati il contratto con Warner Music Italy; la pubblicazione del videoclip di Senza di te; e la partecipazione a Capodanno in Musica il 31 dicembre 2019 su Canale 5.

E’ la notte, online il videoclip

Con E’ la notte, Edoardo Brogi aggiunge un’ulteriore tappa al suo percorso artistico e al suo progetto musicale. Dal 13 aprile 2020, inoltre, è visibile su YouTube il videoclip ufficiale del brano. Il cantante ha annunciato la sua uscita con un post sui social. “Ho realizzato questo video interamente da casa con i pochi mezzi a disposizione, spesso basta anche la semplicità per riuscire a mandare un messaggio importante”. Qui di seguito potete vedere il video di E’ la notte.

Edoardo Brogi – E’ la notte – Video

Per tutte le news su Edoardo Brogi, è possibile visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.

E’ la notte, il testo

È sbagliato quello che sento

piove cenere sul cemento

è la notte che mi fotte

strade vuote mani rotte

Ti ricordi quello che ho dentro

tu sei l’unica non mi sbaglio

ma è la notte che ci fotte

mani vuote strade rotte

Quanto tempo è passato ora

indaco negli occhi e l’aurora

non arriva mai

è tardi se vai

resta qui con me

dimmi perché sei

sola

Ma tu mi uccidi così ballando lento

e ti muovi piano col ritmo

della notte che ci fotte

labbra rosse foto mosse

Quanto tempo è passato ora

indaco negli occhi e l’aurora

non arriva mai

è tardi se vai

resta qui con me

dimmi perché sei

sola

E mi manca il respiro

e mi manchi tu come il vento

Quanto tempo è passato ora

indaco negli occhi e l’aurora

non arriva mai

è tardi se vai

resta qui con me

dimmi perché sei

sola