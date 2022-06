Ambra su X Factor: “Con gli altri giudici ci stiamo conoscendo. Non sono la quota rosa io, sono la quota raimbow”

In attesa che a settembre inizi su Sky X Factor 2022 sono iniziate le registrazioni delle puntate che porteranno ai live e, tra le novità sicuramente più attese di questa edizione c’è sicuramente l’arrivo in giuria di Ambra Angiolini.

La conduttrice, attrice, showgirl e cantante, è pronta a mettersi nuovamente in gioco portando con sé l’esperienza di una che il mezzo televisivo lo padroneggia da quando aveva 14 anni, negli anni ’90, da Non è la Rai in poi.

X Factor 2022 Ambra Angiolini

Suoi profili social del talent show sono tanti i contenuti postati per far conoscere meglio la nuova edizione. Tra questi ci sono anche delle brevi dichiarazioni dei giudici. E Ambra sembra avere le idee chiare sull’approccio che vuole avere con i ragazzi che si presentano ai casting:

Come mi trovo? Mi trovo che non è mai troppo a tardi per imparare. Sto a imparando a dire di no, che non ero proprio capace. Sto imparando a dire i no senza sentirmi in colpa. Sto imparando a dare delle motivazioni che possano essere di aiuto a questi ragazzi che sono tutti meravigliosi, le loro speranze sono bellissime, i loro sogni.

Sto chiedendo a tutti di non preoccuparsi di sbagliare, che è una delle cose più liberatorie del mondo, quello che dico sempre ai miei figli è fallo davvero se vuoi sbagliare, recupererai dopo, che è la parte più creativa della vita. Che è quello che faccio io da sempre

In chiusura Ambra ha sottolineato, parlando dei propri colleghi, di non sentirsi la quota rosa del gruppo…

I miei colleghi sono Dargentopoli, Fedez e Mirko. Lo sto conoscendo, stiamo prendendo le misure. È un misto di paura, di cercare di leggere nel pensiero, di cercare di diventare streghette. Poi non sono la quota rosa io, sono la quota raimbow quindi ce la posso fare.