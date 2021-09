X Factor 2021: la storia di Raffaella Scagliola da “Ti lascio una canzone” al talent Sky

X Factor 2021 Raffaella storia.

Raffaella Scagliola 16 anni è stata la prima artista della nuova edizione del programma ad esibirsi distinguendosi subito per la positività e, sopratutto, per la totale incapacità di stare ferma sul palco mentre parla con i giudici.

Per la sua audition presenta con Better in color di Lizzo sui cui ha scritto di suo pugno delle parti di testo dedicandole proprio al “tema” di questa edizione di X Factor: le diversità. Ha contagiato i giudici ottenendo quattro sì.

Ecco la parte di testo aggiunta al brano da Raffaella:

“Come che va in questa città

nero, bianco a colori, il mondo è bello perché è vario

un uomo bacia un uomo tu non etichettare…

altrimenti lo dirò a tua madre

Mi dispiace non ti sai adeguare

parli, parli e poi non sai amare no…”

X Factor 2021 Raffaella storia

Raffaella Scagliola è nata a Cosenza il 18 Dicembre 2004.

Studia Canto, Chitarra e pianoforte. Debutta a in tv quando ha nove partecipando alla settima edizione di Ti Lascio una Canzone di Antonella Clerici nel 2014.

Torna in tv, sempre in un programma della Clerici, Senza parole, nel 2015 e nel 2016 come ospite a I Fatti vostri.

L’8 Febbraio 2016 viene convocata a Reggio Calabria presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria che la premia come “Eccellenza Artistica Calabrese”

Ha partecipato a più di 300 spettacoli in Calabria aprendo anche i live di grandi artisti come Francesco De Gregori, Fausto Leali e Valerio Scanu.

Tra gli artisti che ama di più ci sono Loredana Bertè, Emma, Giorgia, Mina, Negramaro e Mia Martini.

A febbraio del 2021 ha pubblicato il suo primo singolo inedito, Cado in basso, da lei completamente scritto.