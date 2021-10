Arriva in streaming X Factor Mixtape Vol. 2 con gli inediti dei ragazzi di X Factor 2021

Nelle prime due serate inoltre la stampa sarà divisa in tre diverse giurie.

La Federazione Industria Musicale Italiana continua ad aggiornare le soglie monitorando il mercato di anno in anno.

Il direttore artistico della kermesse per il suo terzo Festival starebbe puntando molto in alto.

Nella settimana del ritorno con un nuovo singolo, nuovo disco di platino anche per il primo album di tha Supreme.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.