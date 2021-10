X Factor 2021: la sincerità di Vale LP convince Emma con l’inedito “Porcella” (Testo e video)

X Factor 2021 Vale LP Porcella testo e video del brano che ha promesso alla giovane promessa dell’Urban partenopeo di conquistare Emma Marrone e passare agli Home Vist.

Valentina Sanseverino, classe ’99, napoletana di origini che vive nel casertano, sceglie il suo nome d’arte come abbreviazione di Vale La Pena. Vi abbiamo raccontato la sua storia qui.

Ad aprile del 2020 pubblica il suo primo EP, FINE FRA’ ME, in cui è contenuto anche Cherì, il pezzo che ha presentato alle audizioni di X Factor 2021.

Dopo la sua esibizione sulle note del suo inedito, Porcella, Emma le fa una domanda diretta: “Perché vuoi fare X Factor?“. Inizialmente la ragazza risponde perché vuole cantare. Emma la incalza: “Dimmi la vera motivazione Vale…”

A questo punto Valentina ammette: “Perché vorrei passare da cantare in una paesino di 8.000 abitanti al far ascoltare la mia musica in tutta Italia!“. La sincerità della ragazza spinge la Marrone a fare lo switch e darle una sedia.

Qui a seguire il suo inedito.

VALE LP PORCELLA TESTO E VIDEO​

Solo un attimo è Giugno

Quando prima era Marzo

Vorrei fossi nessuno

Per non romperti il cazzo

Faccio una terapia

Dirò le cose mie

Le darò cinquanta euro

Per le mie malattie

Infatti le mie malattie sono come le

Prostitute

Mi entrano dentro e devo pagarla

Pure

Rit

Sono fuori al bar

Prendo sigaretta

Tu passi avanti a me

Io perdo la testa

Hai i capelli corti

Hai una sciarpetta

Io sembro una di quelle che vanno di fretta

Gin lemon , ti penso

È troppo poco

Pago io e se sei impegnato

Io non mi innamoro

Il mondo vuole che io sia una

Macchina da sesso

Vado con una donna e dico

Cuore a me

Sono senza ombrello

Coprirsi se fa freddo

Vieni a casa dai facciamo

Presto

Apri il rubinetto delle gambe tue

Rit

Sono fuori al bar

Prendo sigaretta

Tu passi avanti a me

Io perdo la testa

Hai i capelli corti

Hai una sciarpetta

Io sembro una di quelle

Che vanno di fretta

Ma io sotto sotto

So una sporcacciona

Dillo ai genitori

Che non torni a casa più