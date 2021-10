X Factor 2021 – Carmen Consoli la prima ospite del primo live e Coldplay per la finale

X Factor 2021 Live si è svolta oggi in streaming la conferenza stampa per l’inizio dei live del talent show.

Sono presenti Ludovico Tersigni, i giudici Emma, HellRaton, Manuel Agnelli e Mika e anche i componenti dei 4 roster.

Inoltre con loro Nils Hartmann Senior Director Original Productions Sky Italia ed Eliana Guerra curatrice di XF2021.

X Factor 2021 live

La prima buona notizia è che la Finale di X Factor 2021 tornerà al Forum di Assago dopo un anno di assenza causa Covid 19. Si anticipa anche il primo ospite dei live Carmen Consoli. Tutti i live verranno trasmessi dal Teatro della Luna.

Altro annuncio importante: i Coldplay saranno i superstiti internazionali alla finale. In qualche modo si torna alla normalità a cui ci aveva abituato lo show.

A turno vengono presentati i roster (perché ci ostiniamo a cercare parole inglesi quando in italiano esistono).

In generale in tutte le squadre si notano focus simili: la scrittura ma anche una contemporaneità della produzione musicale, ci sono molti brani originali.

Si annuncia che, come negli anni precedenti, a chiusura dei Live sarà mandato in streaming X Factor mix tape vol 2 e dalla chiusura della puntata i brani saranno in rotazione su RTL (partner dello show)

Poche parole e poche domande per Ludovico Tersigni, c’è grande aspettativa su di lui e anche noi attendiamo fiduciosi l’inizio dei live.

Anche quest’anno sottolinea Nils Hartmann è stato Tutto infinitamente complesso, ci sono molti controlli, come giusto che sia, che rallentano l’organizzazione. Molto soddisfatto dell’abolizione delle categorie che rende il programma più naturale e meno impacchettato.

Questione donne

Noi c’eravamo domandati, senza nessuna polemica, quanto avesse influito togliere le categorie (ne avevamo scritto qui). Così anche altri giornalisti hanno posto alcune domande su questo argomento..

Diciamo subito che la questione è molto complessa e bisognerebbe prendere in considerazione numerosi fattori e non metterla solo sul piano del talento. Siamo d’accordo che bisogna scegliere liberamente ma siamo davvero sicuri che l’anno prossimo potrebbe invertirsi la rotta e avere 10 donne e 2 uomini?

Tutti tra la produzione Sky e i giudici difendono a spada tratta le scelte e non si stupiscono di questa formazione e sottolineano come tutti siano impegnati a combattere la discriminazione di genere e abbiano avuto un occhio di riguardo da sempre alla questione femminile.

Per Emma l’abolizione delle categorie significa scegliere liberamente. E anche noi pensiamo sia così ma in base a cosa stiamo scegliendo? Il mercato musicale, il talento?

Anche gli altri tre giudici non vedono nulla di male in questa composizione e difendono le loro libere scelte.

Prima dei video-diari dei concorrenti un altro cambio di conduzione per X Factor, troveremo Hot Factor condotto da Paola Di Benedetto di RTL.

X Factor 2021 live: i roster

Ognuno dei giudici può presentare la propria squadra. Emma ribadisce che ha formato il suo roster cercando l’autorialità e la personalità. Per lei l’arte è un piacere soggettivo personale. Tutti i concorrenti sono contentissimi del percorso fatto fino a questo momento e soprattutto del rapporto con Emma.

Roster: gIANMARIA, Le Endrigo, Vale LP

Produzione: Frenetic & Orange

HellRaton nella sua squadra ha cercato cross over e contaminazione. Anche qui c’è molta ansia ed entusiasmo per questo primo live ma anche qui vengono rispettate e valorizzate le identità dei concorrenti, a detta loro.

Roster: Edoardo Spinsante diventa Baltimora, Karakaz, Versailles

Produzione: Team Machete sixpm e Jacopo Volpe

Manuel decide per la sua squadra un racconto, immaginare una storia della musica attraverso gli stili dei suoi concorrenti. Un racconto vivo per coinvolgere le persone come lui afferma. La sua scelta è sicuramente dettata dal talento ma anche dal percorso che vuole raccontare, raccontare in televisione ciò che non si conosce. Per Erio mixare il suo cantautorato con musica elettronica minimal, mentre per i due gruppi affinare le caratteristiche rock di entrambi.

Erio ci fa riflettere infine sul ruolo dei media che ancora è molto influente sul successo dei cantanti: 6 minuti di televisione valgono come 5 anni di carriera.

Roster: Mutonia, Bengala Fire, Erio

Produzione: Rodrigo D’Erasmo, Giovanni Versari e Tommaso Pollina.

Mika cerca invece di dipingere un nuovo volto del Pop. Un gesto di libertà e di espressione senza confini come lo definisce in maniera pittoresca: un pop che esce dalle trippe e lascia un segno. Un roster molto internazionale ma che ha la sua dose di italianità. Nika Paris, dalla Bulgaria mostra la sua gratitudine per essere qui in Italia e a soli 16 anni già sta vivendo il suo sogno, fa sorridere la sua risposta a perché sei qui? Mi sento a casa. Mi piace perché mi piace.

Produzione: Massimo Zaccheddu

Si conclude la conferenza stampa con varie riflessioni su ciò che sarà lo show e noi ci diamo appuntamento per giovedì 28 ottobre 2021 alle 21:15 con la prima puntata dei live di X Factor.