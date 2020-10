Dopo tre puntate di audizioni X FACTOR 2020 continua la sua marcia di avvicinamento alla fase dei live.

Questa sera, 8 ottorbre, va in onda la prima puntata dei Bootcamp. A scegliere, dando via alla giostra delle sedie saranno i giudici Hell Raton e Mika mentre settimana prossima toccherà a Emma e Manuel Agnelli.

Questa sera Alessandro Cattelan ha comunicato ai giudici le rispettive categorie. Eccole qui a seguire:

EMMA —> Under uomini

MIKA —-> Over

HELL RATON —-> Under donne

MANUEL AGNELLI —-> Gruppi

X Factor 2020 Bootcamp prima parte

Come ogni anno la regola di questa fase prevede che ciascun giudice abbia a disposizione solo 5 sedie, una per ciascun componente scelto, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, il fatidico e temutissimo “switch”, con cui decidere di dare il posto ad un altro concorrente.

Le probabilità che il giudice cambi idea e decida per lo “switch” sono sempre altissime: così, la gara si fa durissima per gli artisti che, oltre ad ottenere una sedia, dovranno sperare fino all’ultimo minuto di poterla mantenerla fino alla fine della puntata.

Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta commenteranno l’operato dal giudice protagonista del Bootcamp, valutando le decisioni da lui prese anche pensando a un inizio di rivalità tra le varie squadre.

Al termine dei due appuntamenti con i Bootcamp, solo i migliori 20 giovani artisti avranno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella nuova fase definita “Last Call”: un’ultima chiamata per diventare, così, i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2020.

Cominciamo con HELL RATON

Elisa in arte Casadilego

La ragazza, che già aveva commosso tutti alle audizioni si presenta con Fragile di Sting.

Ottiene la prima sedia

Cecilia

20enne milanese che studia al conservatorio di Milano canto jazz. Si presenta con un brano dei Jackson Five, I want you back.

Niente sedia per lei.

Adelaide Cavallaro

Si cimenta con America di Gianna Nannini. Niente sedia per lei.

Ale

Presenta un nuovo inedito, Cielo aperto, che racconta delle persone che sono costretta a scappare dalle loro case e dai parenti senza sapere dove andranno.

Mara Creola

Canta Stay di Rihanna.

Sedia per lei.

Rossella Renzulli

Whatever it takes è il brano che presenta.

Niente sedia per lei.

Bea Lambe

Si presenta con un pezzo di Billie Eilish.

Sedia per lei.

Sara Sgarabottolo

Si presenta con una cover indie pop chitarra e voce.

Sedia per lei. I cinque posti sono tutti occupati.

Cmqmartina

Si presenta con un brano di Domenico Modugno, Dio come ti amo, riarrangiato in chiave elettronica.

Arriva il primo switch della serata. Deve lasciare la sedia… Mara.

Daria Huber

Daria canta Where is my love. Sedia anche per lei, secondo switch della serata visto che Manuelito ha ben 3 ragazze con la chitarra.

Meezy

Presenta I love you. Niente sedia per lei.

Mydrama

Alessandra già alle audizioni aveva colpito tutti i giudici. Questa volta si esibisce con una cover rivisitata I Hate u i love you.

Casadilego Ale Mydrama Daria Huber Cmqmartina

Le scelte di Mika

Cecile canta Freedom di Beyonce.

Niente sedia per lei.

Segue Disarmo con La voce della luna.

Sedia per lui.

Tha genio si presenta con Malasuerte.

Sedia per lui.

Tocca V3n3r3 con Venere’s House. Niente sedia.

Torna un’altra cantante che aveva già emozionato la giuria. oggi presenta Eda Marì Non sai mai.

Manca solo una sedia e tocca a Joshua Ojomon che canta Memories. Niente sedia per lui.

Prossimo artista ad esibirsi è Vergo che nella scorsa esibizione aveva conquistato Mika con l’inedito Bomba. Oggi canta Senza fare sul serio di Malika Ayane. Sedia per lui.

Ora tutte le sedie sono occupate.

È il turno di Merio che si cimenta con una versione rivisitata di un brano di Rino Gaetano,Ti ti ti ti. A Mika non arriva la sua perfomance e non gli assegna una sedia.

Il prossimo concorrente canta C’è un tempo di Aiello ed è Angel Gabriel Marmejelos e si chiama, concorrente che arrivò cinque anni fa agli home visit proprio con Mika. Niente sedia per lui.

Angel non la prende bene ma Mika è irremovibile.

Tocca all’ultimo artista ovvero N.A.I.P. che presenta l’inedito Un rapporto senza nessun senso che parla di perdita di coscienza. Mika decide per lo Switch. Fa alzare Kaima.

Kaima Disarmo Eda Marì Vergo N.A.I.P.

Si conclude così X Factor 2020 Bootcamp prima parte. Appuntamento a settimana prossima con le scelte di Emma e Manuel Agnelli.