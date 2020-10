X Factor 2020 live prima puntata tra le polemiche della rete e gli inediti dei concorrenti

X Factor 2020 Live prima puntata.

Prima puntata della fase dei live di X Factor che è partita con le polemiche sui social sul pubblico presente in studio.

Una polemica così forte che i profili social del programma hanno dovuto comunicare quanto segue:

“Il pubblico presente in sala segue tutti i protocolli previsti dalle norme: distanziamento, mascherine e tampone prima di accedere al teatro. Il numero dei presenti rientra nella capienza prevista dalle disposizioni attuali. Le persone presenti in sala, inoltre, sono persone assunte appositamente e come tali dispongono delle autorizzazioni necessarie.“

Detto questo partiamo con il resoconto della puntata.

X Factor 2020 live prima puntata

Il conduttore Alessandro Cattelan entra in studio sulle note di una corografia con presenti tutti i 12 artisti dei live di X Factor 2020.

A seguire entrano i giudici: Emma (Under uomini), Mika (Over), Manuel Agnelli (Over) e Hell Raton (Under donne).

Due manche questa sera e i due meno votati andranno al ballottaggio. Saranno i giudici a decidere chi salvare e chi non verrà salvato.

Quest’ultimo andrà all’ultimo scontro all’inizio della seconda puntata e andrà contro il meno ascoltato nello streaming. Un regolamento che persino Cattelan, secondo noi, non ha ben capito.

Prima manche

Si inizia con Blind della squadra di Emma che canta Cuore nero (qui il testo).

Per Mika il ragazzo ha preservato una “grezzezza naif”. Hell Raton lo trova bastardello e ha confermato le sue aspettative. Anche per Manuel Agnelli funziona sia lui che il pezzo.

Il pezzo è stato riarrangiato da Frenetik & Orang3.

Tocca a cmqmartina (qui testo e storia del suo inedito, Serpenti). Il brano parla di una persona che si è voluta allontanare da lei, che le è ha causato rabbia, e che farebbe tutto per riavere accanto a sé. Il brano è prodotto da Strage.

Manuel si sarebbe aspettato qualcosa di più osé, spinto.

Terza artista è Eda Marì della squadra di Mika (qui il testo del suo inedito, Male).

Per Hell Raton la ragazza deve migliorare nella scrittura mentre per Manuel la qualità dell’inedito è alta.

Quarta esibizione per i Little pieces of marmalade della categoria di Manuel Agnelli (qui il testo del loro inedito scritto in un giorno). Standing ovation del pubblico per loro.

Per Emma hanno tenuto delle dinamiche bellissime e anche Mika è molto soddisfatto della perfomance che ha trovato credibile.

Secondo concorrente della squadra di Emma, Blue Phelix che con la sua musica vuole far sentire le persone libere (qui il testo della sua canzone).

Segue Casadilego con Vittoria (qui il testo) brano scritto per lei da Mara Sattei.

Per Manuel la ragazza rende speciale l’inedito anche se non lo trova alla sua altezza. Per Emma è incredibile.

Arriva il momento dell’ospite della prima puntata, Ghali.

Al ballottaggio Eda Marì.

Seconda manche

La seconda manche inizia con i Manitoba (qui il loro inedito).

Ad Emma piace l’esibizione e la voce di Giorgia.

Per la categoria di Mika tocca al “portinaio” Vergo (qui il testo del suo inedito, Bomba).

Commenti entusiasti da parte di Hell Raton e Manuel Agnelli.

È il momento della squadra di Emma con Santi e il suo inedito, Bonsai (vedi qui) un brano che parla della volontà di sentirsi ogni giorno unici e speciali.

Arriva il momento di Mydrama per la squadra di Hell Raton (qui il testo della sua canzone scritto insieme a Mara Sattei).

Per Manuel c’è tanta roba che va oltre il pezzo e il genere. Per Emma non fa la cantante, è una cantante.

È il turno dell’istrionico N.A.I.P (qui l’inedito).

Hell Raton dice “Wow…” e non aggiunge altro. Manuel commenta con un bello “Sticaxxi“.

I Melancholia (qui il loro inedito) si esibiscono per la squadra di Manuel Agnelli.

Emma chiede un abbonamento pass per tutti i loro concerti. Anche Mika li trova fortissimi.

Si chiudono le esibizioni ed è tempo di verdetti.

Va al ballottaggio (con il meno streammato durante la settimana che scopriremo solo settimana prossima)

Della seconda manche vanno al ballottaggio i Manitoba.

I giudice scelgono di salvare i Manitoba, va al ballottaggio Eda Marì.