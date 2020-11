X Factor 2020 live il meglio e il peggio della seconda puntata

X Factor 2020 live seconda puntata.

Puntata anomala quella del talent show Sky. Dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 Alessandro Cattelan, ha ceduto la conduzione fino alla guarigione a Daniela Collu quest’anno alla guida di Hot Factor.

Ospiti della puntata i MÅNESKIN che hanno presentato il nuovo singolo, Vent’anni.

Queste le canzoni scelte dai giudici:

MANUEL AGNELLI

I Wanna Be Sedated dei Ramones per i Manitoba

Sabotage dei Beastie Boys per i Little Pieces of Marmelade

Bloodmoney di Poppy per i Melancholia

MIKA

Eda Marì Anche Fragile di Elisa

N.A.I.P. Bla Bla Bla di Gigi d’Agostino

Vergo E ritorno da te di Laura Pausini

EMMA

Non mi dire di no di Meduza feat. Goodboys (solo base)

Blue Phelix Sciccherie di Madame

Santi 8 miliardi di persone di Frah Quintale

HELL RATON

Il mio canto libero di Lucio Battisti a cmqmartina

Casadilego interpreta xanny di Billie Eilish

MYDRAMA Bella Così di Chadia Rodriguez feat. Federica Carta.

LA GARA

La puntata parte con l’ultima della scorsa settimana, Eda Marì, che deve sfidarsi con l’artista meno ascoltato sulle piattaforme streaming durante la settimana. E lo scontro è con Santi.

Eda Marì canta l’inedito Male mentre Santi interpreta Bonsai. I giudici vanno al tilt e a decidere è il pubblico. Primo eliminato dal programma è Eda Marì. Perde quindi un membro della sua squadra Mika.

Nella seconda puntata vanno al ballottaggio i Manitoba e Santi e i giudici eliminano il gruppo di Manuel Agnelli.

