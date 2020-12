X Factor 2020: le parole di Casadilego e dei finalisti in conferenza stampa

Si è concluso ieri sera con la vittoria di Casadilego X Factor 2020. Un’edizione strana, chiusa anche con l’annuncio dell’addio di Alessandro Cattelan (ne abbiamo parlato Qui).

L’ultima puntata ha ottenuto su Sky Uno 1’112’000 di telespettatori, con uno share pari al 4.77%, un risultato in netta crescita rispetto al 2019. Su Tv8, invece, hanno assistito allo show 746’000 telespettatori con uno share pari al 3.2%.. Gli spettatori medi, quindi, sono 1’895’000 milioni, in crescita del +30% rispetto alla finale dello scorso anno.

Casadilego e gli altri tre finalisti sono stati ospiti in una conferenza stampa dove, sicuramente un po’ stanchi e provati dalle emozioni della serata, hanno rilasciato dichiarazioni interessanti.

X FACTOR 2020 – LA CONFERENZA STAMPA DEI FINALISTI

X FACTOR 2020 – CASADILEGO

Casadilego ha vinto, emozionando fin dalla prima puntata.

“Mi devo organizzare mentalmente, ancora non ho realizzato. È una vittoria condivisa con le ragazze della under donne. Siamo cresciute insieme e come squadra. Io, così come tutti e 12 i ragazzi che hanno partecipato ai live, siamo stati privilegiati ed è doveroso ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa edizione di X Factor. Nell’immediato futuro ci sarà tanta musica. Appena potrò tornerò dal mio insegnante di pianoforte e faremo una lezione di 8 ore di tecnica! La musica è sempre fondamentale per la mia sopravvivenza. La mia è un’incontinenza musicale. La vita musica non esiste da adesso, ma è partita almeno 10 anni fa. Non ho paura di morire artisticamente. Nella mia vita farò musica… ne sono sicura al 100%.”

Una dedica speciale a doverosa a chi l’ha sostenuta fin dall’inizio.

“I miei genitori sono musicisti e io ho sempre vissuto nella musica. Questa vittoria, però, la dedico al team delle under donne, a Manuelito, Slait e a Machete. Gran parte è merito loro.”

X FACTOR 2020 – LITTLE PIECES OF MARMELADE

I Little Pieces of Marmelade hanno sorpreso tutti, prima arrivando in finale e poi conquistato un insperato secondo posto. Una vera e propria rivelazione a X Factor anche perche il duo ha riportato all’attenzione generale uno stile musicale un po’ abbandonato.

“Ci stiamo mettendo un po’ a realizzare quello che è successo.”

Queste le loro prime parole. I ragazzi continuano parlando di Manuel Agnelli, ormai diventato amico e mentore.

“Manuel è stato fondamentale per noi. Siamo sempre stati quello che avete visto a X Factor, ma lui e Rodrigo ci hanno dato quell’upgrade in più e sono stati fondamentali. Arrivare in finale è stato bello, anche perchè ci ha dato la possibilità di suonare e questo è stato come vincere. Poi… suonare con lui e vedere gli Afterhours è sembrato come se fossimo in un festival e questo è da ricordare. Conoscere tutti loro è per noi un onore ed è la nostra vittoria. Noi ci auguriamo che la vita cambi in meglioe speriamo di poterci dedicare solo a questo.”

Durante la finale Manuel Agnelli ha sottolineato di aver ricevuto numerosi video di ragazzi che suonano i brani dei Little Pieces of Marmelade.

“Abbiamo ricevuto tanti video di ragazzi che suonano il nostro brano e ne siamo felici. Per noi deve ritornare l’idea che la musica sia suonata.”

Idee chiare anche per il futuro.

“Con Manuel siamo d’accordo che ci prendiamo un attimo di pausa. Poi ci sentiremo, andremo a cena e parleremo del nostro futuro.”

BLIND E NAIP

Blind, terzo classificato, era considerato il favorito. Il giovane, infatti, è l’unico ad aver avuto accesso alla finale con già un disco d’oro alle spalle, ottenuto con il singolo Cuore Nero.

“Per me è un sogno aver fatto disco d’oro con Cuore Nero. Ciò significa che la gente ha riconosciuto e apprezzato il mio impegno. Devo ringraziare tutti perchè è un sogno che si sta realizzando e spero sia il primo di una lunga serie, proprio come ha detto Emma.”

Un rapporto simbiotico quello che si è creato tra Blind ed Emma.

“Con Emma ormai siamo congiunti. E’ nato un rapporto importante, è come se fosse mia sorella maggiore. Lei mi ha fatto capire che mi devo aprire con il pubblico. La gente mi ha apprezzato per quello che sono. Il disco d’oro è un punto di arrivo, ma anche di partenza. Ora… Ho pronto tanto materiale anche perchè ad agosto ho scritto tanto e sono sicuro che scriverò molto anche ora.”

NAIP, quarto classificato, sta ottenendo un ottimo riscontro nella classifica Viral di Spotify. Un artista fuori dagli schermi e un personaggio che è una novità per X Factor e per la televisione.