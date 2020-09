X Factor 2020 audizioni prima puntata.

È iniziata ieri sera la nuova stagione del talent show di Sky che vede il ritorno in giuria di Manuel Agnelli e Mika e il debutto di Emma e Hell Raton.

Ecco il resoconto della serata e dei talenti che si sono esibiti.

X factor 2020 audizioni

Primo concorrente

Si tratta di una band, i Blue wit di Bergamo che si presentano con Bad guy di Billie Eilish (questo il loro profilo Instagram).

Mika li trova freschi mentre Hell Raton ha percepito un po’ di nervosismo.

Per loro quattro sì.

Secondo concorrente

Alessandra Ciccariello in arte Ale cantautrice di 16 anni che presenta un suo inedito, LV.

La ragazza convince Hell Raton e il resto della giuria a parte Mika che ci ha trovato un grande buco vocale. Tre sì per lei.

Terzo concorrente

Tocca ad una nuova band indie punk, i Trillici (come il dito medio del piede) con Don’t try suicide (qui la loro pagina Instagram).

Per loro tre sì e il no di Mika.

Quarto concorrente

Alessia Stogiu con Una volta ancora non convince nessuno dei giudici.

Quinto concorrente

Antheia dreams con Soda stream ricevono quattro no.

Sesto concorrente

Tocca ad Alle (Alessandra Ercoli) che da anni studia e si cimenta nella produzione. Presenta una sua versione di Baby di Madame (qui il suo profilo Instagram). Non passa a causa del no di Mika e Hell Raton. Emma non è d’accordo con i colleghi.

Settimo concorrente

Sara Sgarabottolo di 17 anni di Padova. Fa musica grazie al padre che suona la batteria. Canta Rocky racoon dei Beatles.

Tre sì per lei (solo Manuel contrario) con Emma entusiasta: “Una ragazza che non segue le mode, che canta i Beatles… per me questo è il futuro dell’arte“.

Ottavo concorrente

È il turno di una coppia formata dai Fratelli Taddei, Dana e Romeo che cantano da un mese e mezzo insieme e che cantano Poder sonreir. Il progetto del padre, mancato lo scorso anno, era quello di fare un progetto musicale con i figli.

Quattro sì per loro

Nono concorrente

Tocca ad un rapper, Kaima, che canta Non avere paura di Tommaso Paradiso di cui ha riscritto la strofa (qui il suo profilo Instagram).

Quattro sì per lui.

Decimo concorrente

Ama indossare vestiti da donna in quanto secondo lui i vestiti non hanno un’identità di genere… si chiama Francesco, in arte Blue Phelix. Da Livorno si è trasferito a Londra per poter essere quello che realmente si sente.

Canta un inedito, South Dakota.

Quattro sì anche per lui.

Undicesimo concorrente

Tocca a tre sorelle che hanno subito bullismo a scuola da piccole per il colore della pelle, le Twem sins (in arabo gemelle) con Loco contigo.

Ricevono due no e due sì (d’incoraggiamento più che altro).

Dodicesimo concorrente

Sandy Grasso in arte Aphrodyte che canta una versione riscritta di Cara Italia di Ghali.

Quattro no per lei.

Tredicesimo concorrente

Si chiama Giada e canta Don’t rain on my parade di Barbra Streisand.

Per lei quattro no.

Quattordicesimo concorrente

Elisa in arte CasadiLego in onore a Ed Sheeran. A case of you di Joni Mithcell (qui il profilo Instagram).

Riesce a convincere con una perfomance strepitosa tutta la giuria con tutti, Manuel Agnelli compreso, commossi.

Quattro sì per lei. Manuel si intristisce perché è convinto che per un talento come lei sarà difficile, l’ambiente musicale, a suo avviso, non proteggerà il talento della ragazza.

Quindicesimo concorrente

I Manitoba sono un duo accompagnato da due musicisti. Cantano l’inedito Si ritorna a casa. Qui il loro profilo Instagram.

Quattro sì per loro.

Sedicesimo concorrente

È il momento del giovane William, in arte Will, e viene da un paesino vicino a Treviso.

Tutti lo volevano calciatore ma lui ha scelto la musica. Rappa da un anno e presenta una sua versione della hit di Lewis Capaldi, intitolata Estate.

Emma si commuove. Per lui quattro sì.

Diciasettesimo concorrente

Alessandro in arte Cali porta un genere trap rock ma non convince i giudici.

Diciottesimo concorrente

I The Joel che presentano Tu vuoi fare l’americano e ricevono quattro no.

Diciannovessimo concorrente

È un no anche per il cantante ballerino orientale Alex Chen.che porta il K-pop a X Factor.

Ventesimo concorrente

Tre ragazze, le Honey Hine, gruppo K-pop italiano, che canta l’inedito We wanna have it all.

Per loro quattro no.

Ventunesimo concorrente

Altro rapper, si chiama Merio ed è amico di Hell Raton. Secondo le informazioni in rete, da verificare, sembrerebbe prodotto da Francesco Facchinetti e già distribuito con Sony Music Italia. Inoltre il ragazzo è il fratello di Frah Quintale.

Il brano che presenta è Miss u, dedicato alla scomparsa della madre.

Per lui quattro sì.

Ventiduesimo concorrente

Giovanni in arte Huma di lavoro fa il magazziniere. Anche lui presenta un inedito dedicato alla madre, Sorry mama, per chiederle scusa per le tante cavolate, tra tribunali e altro, combinate da ragazzino.

Tre sì per lui.

Ventitresimo concorrente

Claudio, in arte Disarmo (ne abbiamo parlato qui) che canta l’inedito Pillole 2D.

Tre sì per lui, unico no quello di Mika.

Ventiquattresimo concorrente

Gianluca, rapper, in arte J-One che canta l’inedito Bang che racconta la storia vera di un suo amico che perse il padre in una sparatoria.

Quattro sì anche per lui.

Venticinquesimo concorrente

Tocca ad una band, i Wime con Bu che conquistano quattro sì con un genere stranissimo che definiscono Wired pop.

Ventiseiesimo concorrente

Con un brano di Salmo, 1984 (rielaborata in modo meno tecnico), arriva Enrico Giovanni Calò geometra di Lecce,

Quattro no.

Ventisettesimo concorrente

Antonio Calanna canta, a petto nudo, un brano rock ma non convince i giudici.

Ventottesimo concorrente

Con I have nothing di Whitney Houston tocca a Mattia Pedretti.

Riceve il sì da Mika e il no dai restanti giudici.

Ventinovesimo concorrente

L’ultima concorrente della puntata è una donna, Alessandra in arte Mydrama, nome riferito ad una dipendenza affettiva che l’ha molto segnata.

Per lei un mash up tra Grazie a Dio e Registrazione 326 di Mara Sattei fatto in acustico con il pianoforte.

Per lei quattro sì e le lacrime di Hell Raton.

Si conclude così la prima puntata delle audizioni di X Factor 2020.