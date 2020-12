EP X Factor 2020. Dopo i brani originali contenuti in X FACTOR MIXTAPE 2020, cantanti durante il corso della nuova edizione del talent, venerdì 11 dicembre usciranno per Sony Music Italy gli EP dei 4 concorrenti finalisti di X FACTOR 2020: BLIND, CASADILEGO, LITTLE PIECES OF MARMELADE e N.A.I.P.

Queste le uscite discografiche che ci daranno un ulteriore assaggio del percorso musicale che i 4 finalisti hanno intrapreso e che li accompagnerà nell’affermazione della loro carriera artistica

BLIND – “CUORE NERO”

Blind con CUORE NERO. “È arrivato dalle strade della periferia per conquistare gli italiani e riscattarsi attraverso la sua musica.”

TRACKLIST: