X Factor 2020 giudici.

Come ogni anno grande attesa per conoscere i nomi dei quattro giudici che siederanno sulle sedie di X Factor pronti a giudicare i talenti nelle audizioni, a sceglierli per il programma e, infine, a guidarli nel momento in cui, per i live, ognuno riceverà una categoria da guidare.

X Factor 2020 Giudici

Nei giorni scorsi il sito davidemaggio ha lanciato alcune indiscrezioni che volevano come nuovi giudici del programma Emis Killa ed Emma Marrone affiancati dal ritorno di due vecchie conoscenze, Mika e Manuel Agnelli (entrambi con 3 edizioni all’attivo come giudici del programma).

Ma la verità sui nuovi giudici è stata svelata questa sera, 9 giugno, dal presentatore Alessandro Cattelan, nel corso della nuova puntata di EPCC.

Quella che verrà sarà un’edizione molto importante, la quattordicesima edizione infatti (già denominata XF2020) avrà di risollevare le sorti del programma dopi il calo di ascolti e di interesse dello scorso anno.

L’ultima vincitrice, Sofia Tornambene, non è riuscita a decollare così come nessuno degli artisti presenti ad XF14. Ma andiamo a scoprire i quattro nomi che comporranno la giuria di XF2020.

Il primo giudice annunciato è Manuel Agnelli che torna così per la quarta volta nel programma.

Il secondo nome è quello di Emma Marrone, per la prima volta giudice a X Factor dopo aver fatto la coach ad Amici di Maria De Filippi e persino presentato (oltre che vinto) Sanremo.

La scommessa di quest’anno è Hell Raton, rapper, Dj oltre che componente e fondatore della Machete Crew.

Quarto ed ultimo giudice, anche lui di ritorno, è Mika.