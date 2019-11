X Factor 2019 Live. È andata in onda questa sera, 14 novembre 2019, la quarta puntata dei live del talent show di Sky. La sfida è superare questa puntata per portare sul palco gli inediti.

Qui a seguire il resoconto della puntata e le pagelle delle esibizioni.

La puntata inizia con un collegamento da Berlino in cui Gianna Nannini si esibisce con il suo nuovo singolo La Differenza. Qui una nostra recente intervista.

Poi con l’aiuto della tecnologia, attraverso uno schermo sul palco, si esibisce insieme ai ragazzi con Ragazzo dell’Europa.

Per la sfida di oggi due manche da 4 esibizioni l’una. I due meno votati andranno al ballottaggio.

Ricordiamo la composizione attuale delle squadre. Samuel guida i Gruppi con una squadra ancora al completo, seguito da Mara Maionchi e Sfera Ebbasta che hanno due concorrenti ciascuno nelle squadre degli Over e Under Donne; Malika Ayane è in gara con uno solo concorrente Under Uomini.

X FACTOR 2019 LIVE quarta PUNTATA PRIMA MANCHE

Apre le danze Davide Rossi che canta Don’t Stop Me Now dei Queen. Una versione molto personalizzata del famosissimo brano che convince noi e anche il pubblico. Voto 7

Samuel “Hai dimostrato anche stasera di essere un grandissimo interprete. Complimenti, bravo”

Mara Maionchi un po’polemica chiede: Qual è il progetto su di te? Malika Ayane risponde con due parole chiave: funk-soul. Ma Mara non è soddisfatta della risposta e inizia una lunga discussione sul futuro di Davide.

La seconda ad esibirsi è Giordana Petralia a cui Sfera ha assegnato Highest In The Room di Travis Scott. Esibizione molto particolare, non convince l’utilizzo dell’autotune con la sua voce. Voto 6 1/2

Mara sostiene che c’è stata una modernizzazione di un canto tradizionale ma che lei non ne ha bisogno. Tu canti e canti bene.

Samuel Produzione incredibile e assegnazione coraggiosa. L’utilizzo dell’autotune però non convince neanche lui.

È il momento del gruppo più seguito di X-Factor 13, La Sierra che riscrive Snow dei Red Hot Chili Peppers. Si confrontano con la ri-scrittura di un brano. Molto più soft delle altre esibizioni. Voto 6 1/2

Sfera Ebbasta li trova meno a loro agio con questa canzone.

Mara Storia un po’ flat.

Malika Ayane Questo cambio di ritmo è normale. Respiro naturale.

L’ultimo ad esibirsi è Nicola Cavallaro che si esibisce 90 min di Salmo. Il pezzo già è pieno di energia e Nicola ha cantato bene. Voto 7

Malika Ayane Viene difficile vedere le canzoni di Salmo non cantate da lui. Il pubblico fischia le considerazioni del giudice. Mara s’innervosisce molto e risponde.

Samuel Non si può cantare Salmo senza essere Salmo.

Sfera Ebbasta Il pezzo l’hai fatto bene

Si chiude così la prima manche e arriva il momento dell’ospite internazionale.

Sale sul palco della X- Factor Dome Mabel che canta Don’t Call Me Up. Annuncia che farà la sua unica data italiana a Milano il 24 febbraio 2020.

Si chiude il televoto.

Passa il turno Davide Rossi, Nicola Cavallaro, Sierra

Va all’ultimo scontro Giordana Petralia

SECONDA MANCHE

Booda si esibiscono con Milf Money di Fergie Ottima esibizione con applausi scroscianti. Molto energica. Voto 7 1/2

Sfera Ebbasta “Mi sono stancato di vedervi spaccare”

Malika sostiene che ogni puntata sono stati gli ospiti speciali.

Eugenio Campagna Delicate di Damien Rice. Atmosfera rarefatta per questa canzone delicata. Voto 7

Mara Mettere Damien Rice tra un inedito e un altro è da stronzi

Samuel Bravo. Mi hai convinto

Hai dimostrato di essere un grande

Seawards cantano un loro inedito Feel. Dopo Eugenio Campagna anche a loro è permesso presentarsi con un inedito. Ci domandiamo quindi la funzione degli inediti alla quinta puntata? Saranno più inediti di quelli ascoltati in precedenza?

Sfera Ebbasta mette l’accento sul fatto che lei risalta più di lui.

Mara “vi ho sentito meno presenti delle altre volte.”

Malika Ayane “Samuel con la produzione potevi osare di più”

Per finire l’ultima manche Sofia Tornambene canta Papaoutai di Stromae. L’esibizione più riuscita della serata. Grande energia dalla piccola Sofia. Voto 8

Mara “Molto brava. Ci hai dato una bella lezione di come si sta sul palco.”

Malika Ayane “Sei stata splendida. Brava Brava Sofia.”

Samuel “Hanno detto già tutto i miei colleghi. non era un pezzo facile sei stata brava”.

Durante un’anticipazione sugli inediti scopriamo che Nicola Cavallari ha un inedito scritto da Tom Walker e Giordana Petralia canta un inedito scritto da SIA quando aveva 14 anni.

Si chiude il televoto e abbiamo i risultati.

Si salvano Sofia Tornambene, Booda, Eugenio Campagna.

All’ultimo scontro quindi Giordana Petralia si sfida con i Seawards.

Cantano i rispettivi cavalli di battaglia.

Sfera Ebbasta elimina i Seawards

Samuel elimina Giordana Petralia

Mara elimina i Seawards

Malika Ayane elimina i Seawards

I Seawards sono gli eliminati della quarta puntata.