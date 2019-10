X Factor 2019 Home visit ecco i 12 artisti che arrivano ai live

X Factor 2019 Home visit. Dopo le due puntate di Bootcamp andate in onda nelle ultime due settimane vanno in onda gli Home visit, l’ultimo step del programma prima dei Live.

Quest’anno la location scelta per tutti i concorrenti (presente anche il presentatore, Alessandro Cattelan) è Berlino.

Altre grandi novità i ragazzi, a differenza delle precedenti fasi, arriveranno con una propria proposta e si esibiranno davanti ad un pubblico.

X FACTOR 2019 Home visit

SFERA EBBASTA

Sfera Ebbasta ha deciso di far esibire le sue ragazze nello storico club underground, il Flux Bau. Ad affiancarlo Dardust.

Sissi è la prima ad esibirsi con Ex Factor di Lauren Hyll.

Beatrice Giliberti si presenta con The long and winding road dei The Beatles.

Mariam Rouass in arte Maryam decide di confrontarsi con Le schiccherie della rapper La Madame.

Con la sua inseparabile arpa Giordana Petralia canta Middle child di Jack Cole. Giunti fino a questo momento è la più applaudita dal pubblico.

Sfera le chiede di fargli ascoltare qualcos’altro. Lei decide di fargli sentire un brano al piano I know where i’ve been di Queen La Tifah.

L’ultima ad esibirsi è Sofia Tornambene in arte Kimono (qui la sua storia) con People help the people di Birdie.

Malika Ayane

Tocca agli under uomini che si esibiranno al Delphi Theather, un cinema degli ani ’20, una location esteticamente bellissima, per anni concentrazione culturale a Berlino.

Axel Reinemer dei Jazzanova è il coach scelto da Malika per i suoi ragazzi.

Lorenzo Rinaldi si esibisce per primo. Too much to ask di Nial Horan ex membro degli One Direction.

Un pezzo degli OneRepublic, Rescue me, per Daniel Acerboni.

Enrico Di Lauro in arte Harry Dila che canta When we were young di Adele.

Arriva Nuela autore dei tormentoni di Carote e Ti voglio al mio funerale (vedi qui e qui).

Questa volta porta una cover, Sweet but psycho di Ava Max con una parte di testo riscritta da lui in italiano.

A cappella su richiesta di Malika propone come promesso Settimo nano.

Davide Rossi canta Virtual insanity di Jamiroquai.

Meisteersal è uno degli studi discografici più importanti e qui arriveranno i verdetti per gli gli artisti.

In Daniel Acerboni Malika non ha ritrovato la stessa intenzione delle precedenti esibizioni.

Davide Rossi nell’ultima prova ha corso troppo ma Malika crede in lui e lo sceglie.

Anche Enrico Di Lauro farà parte della sua squadra. Tra Nuela e Lorenzo la scelta cade su quest’ultimo.

Ecco quindi il team di Malika Ayane Davide Rossi, Enrico Di Lauro (Harry Dila) e Lorenzo Rinaldi.

Tocca a Sfera Ebbasta che porta ai live Sofia (Kimono) mentre ferma il percorso di Beatrice.

Passa Giordana Petralia e rimangono Sissi e Mariam. La scelta del giudice e Mariam.

La squadra delle Under donne è quindi composta da Sofia Tornambene, Giordana Petralia e Mariam.

I ragazzi passati incontrano LP che canta con loro Lost on you e l’ultimo singolo Girls go wild.

Mara Maionchi

Il giudice storico di X Factor porta i ragazzi ad esibirsi all’aperto su uno dei ponti più noti di Berlino.

Ad accompagnare le esibizioni i Bamboo, band che usa strumenti “strani” (tipo un trapano) per suonare.

Inizia Nicola Cavallaro. Il brano che presenta è Leave a light on di Tom Walker.

Gabriele Troisi porta (evviva) il secondo pezzo in italiano della serata, Ti ti ti di Rino Gaetano.

Terzo ad esibirsi è Tomas Tai con Faith di George Michael. Fa seguito Eugenio Campagna (qui la sua storia prima del programma) in arte Comete.

Il ragazzo canta Futura di Lucio Dalla, canzone che il grande cantautore concepì proprio in questa città, Berlino.

L’ultimo a cantare presenta una scelta abbastanza scontata per il suo mondo, Soul train di Alborosie. Si tratta di Marco Saltari in arte Jordy Brown.

Samuel

Per i gruppi si esibiscono per primi i Kyber che cantano What ever it takes degli Imagine Dragons.

I Seawards si cimentano con un Mash Up Cry me a river di Justin Timberlake e Say my name di Destiny Child.

Seguono i Sierra Mockingbird di Eminen con un testo riscritto in italiano da loro.

Tocca ai K_Mono con La Descrizione di un attimo di Tiromancino.

Gli ultimi ad esibirsi sono i Booda che cantano Hey Mama di Nicki Minaj e David Guetta.

Gli viene chiesto un secondo brano e scelgono Mezze verità dei Sottotono.

Arriva il momento delle scelte per Mara e Samuel.

Si inizia con la Maionchi. Niente Live per Tomas Tai e Gabriele Troisi.

La squadra di Mara è composta da Eugenio Campagna (Comete), Marco Saltari (Jordy Brown) e Nicola Cavallaro.

Le ultime scelta sono quelle di Samuel.

Il leader dei Subsonica sceglie i Booda, Sierra e Seawards. Fuori K_Mono e Kyber.

Appuntamento settimana prossima con la prima puntata dei Live.