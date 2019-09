X Factor 2019 audizioni terza puntata. Si è conclusa giovedì 26 settembre la fase delle audizioni del talent show di Sky.

In questa puntata inoltre sono state svelate le categoria assegnate ad ogni giudice ed assegnate direttamente per scelta del presentatore Alessandro Cattelan.

I primi ad esibirsi sono Keemosabe una parola del dialetto americano che vuol dire “fratelli da madre diversa”.

Cantano una canzone di Motta, Roma stasera. Qui la loro pagina Instagram.

Samuel si congratula con loro per il loro affiatamento. Sfera lo definisce potenza allo stato puto. Malika li ringrazia per essere stati intonati.

Ottengono 4 sì.

Il secondo ad esibirsi della categoria under 18 e si chiama Damiano Minisci di 18 anni. Canta un brano di Ariana Grande, God is a woman.

Si reputa pazzo e pazzesco, qui trovate la sua pagina Instagram.

Samuel è colpito ma dice no, per Mara è troppo presto per X Factor. Malika dice sì ma Sfera dice no anche se è molto divertito dal suo passo con spaccata.

3 no e 1 sì per lui.

Simone Aucello in arte Kobi è un animatore turistico e prova a conquistare la giuria con Hey Ya! di OutKast.

Qui trovate la sua pagina Instagram

Mara dice di metterci più cuore, Sfera non apprezza il nuovo arrangiamento e dice no.

Per Malika è un sì in quanto si aspetta di essere smentita. Lui ci tiene a sottolineare che “sono tante sfaccettature che non si possono vedere in una cover…“.

Per lui tre si e un no.

Michelangelo Cavadini, Martina Maggi, Arianna Del Giaccio di 17 anni, Metriaksak (band) ottengono tutti quattro sì e proseguono il cammino dentro X Factor 2019.

Si fermano le audizioni per dare spazio all’esibizione di Achille Lauro che conquista tutto il pubblico con la sua Rolls Royce.

Ricordiamo che ha aiutato Mara nelle selezioni degli under uomini.

Gabriele Troisi, 27 anni insegna pianoforte e per la sua audizione ha scelto Rose Viola di Ghemon (canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo).

Qui la sua pagina Instagram

Malika apprezza la semplicità e le cesure… “nessuno usa mai i respiri” afferma.

Gianluca Ciccorelli in arte Cicco Sanchez, Matilde Ardemagni, Riccardo Cilia in arte Karma, Flora Cavina con 4 sì vanno direttamente ai Bootcamp grazie al nuovo regolamento.

Lorenzo Rinaldi, diciottene di Terni, per gli under uomini si presenta accompagnato dalla sua fidanzata e dalla sua chitarra e canta una canzone di Oscar Isacc Never had.

Qui la sua pagina Instagram

Tutti i giudici apprezzano l’esibizione e fanno notare l’equilibrio e la delicatezza. Anche per lui direttamente i Bootcamp con quattro sì.

Arriva il momento di Maria Sit Ja De Cuevas di Barcellona. Canta Malo di Bebe in una versione acustica accompagnandosi con la chitarra,

Sente molto il brano in quanto ha alle spalle la sofferenza della separazione dei genitori e l’abbandono della madre.

L’esibizione ha commosso tutti i giudici che danno quattro sì. Il suo percorso a X Factor 2019 continua.

Tomas Tai, italo-cinese, si esibisce al pianoforte e passa alla fase successiva. Qui il profilo Instagram

Ambo i Lati tra le band, Miriana Le Gari in arte Eclisse, Sara D’Elia Sarah Deljah, Accasaccio ottengono tutti quattro sì.

Arriva un duo che si produce e lavora ai propri brani da sé da due anni nel proprio studio. Sono i Sierra Stolen dance di Milkychange in cui hanno aggiunto delle parti di testo scritte di proprio pugno.

Qui la loro pagina Instagram

Standing ovation del pubblico e plauso di tutti i giudici. Quattro sì

Gabriele Leone in arte Anonimo viene da Napoli per la categoria uomini e canta un suo inedito intitolato Sigaretta (Qui la sua pagina Instagram)

Malika commenta con gli altri giudici che su questo brano si può cantare La notte di Arisa.

Non riesce a convincere nessuno dei giudici e Malika ci va giù in maniera severa ma giusta con i commenti cercando di dargli dei consigli per migliorare ed essere meno “anonimo”.

Ottiene tre no e non passa.

Beatrice Giliberti di 17 anni ha iniziato a cantare dopo aver convinto il padre tramite una lettera Johan Bathes Donna donna

Mara la trova affascinante. Per Malika in un mondo dove strillano tutti lei è un sollievo.

Riesce ad ottenere dai giudici quattro sì.

Daniel Acerboni, parrucchiere, ha 24 anni e si presenta perché ha la passione per il canto e nel 2017 ha fatto il corista di Ed Sheeran proprio alla finale di X Factor.

Qui la sua pagina Instagram

Si presenta con un brano di Billie Eilish, When the party’s over

Standing ovation per Daniel. I giudici sono rimasti affascinati dal cantante e con quattro sì gli permettono di continuare.

Antonio Rossi in arte Rosso Petrolio, Riccardo Berticelli, Sara El Abbadi in arte Sea , Davide Ferlito in arte Nova e Marco Puglisi, sono tutti i concorrenti che vengono mostrati in esibizioni flash e passano alla fase successiva.

Marco Saltari in arte Jordy Brown viene da Napoli e lavora con le ONG, canta un pezzo dei Quintorigo La nonna di Frederick lo portava al mare.

Qui la sua pagina Instagram

Ottiene il sì di Malika e Mara ma il no di Sfera… Samuel è decisivo e lo fa passare.

Si presenta una ragazza chiamandosi Gianduiotta da Torino, canta Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Si scopre che il suo vero nome è Maria Chiara Rosenthal ed è una coreografa accompagnata dai suoi ballerini/musicisti.

Conquistano tre no e un sì.

Michele Sette originario della Costa D’Avorio viene da Roma e canta una canzone di JPCooper We were raised under Grey skies.

Qui la sua pagina Instagram

La cosa che impressiona è la potenza e la maturità della sua voce anche se ha 22 anni. Va direttamente ai Bootcamp anche lui con quattro sì.

X FACTOR 2019 Le esibizioni assegnate

Alla fine della puntata vengono svelate le categorie.

Samuel guiderà la categoria dei Gruppi e dovrà scegliere ancora 4 uomini per completare la square.

A Mara Maionchi vanno gli Over (a cui mancano 5 artisti), a Sfera Ebbasta con la categoria Under donna, quella che l’artista desiderava tra l’altro, sono al completo e Malika con gli Under uomo ne dovrà scegliere due.

Appuntamento alla sfida delle sedie della prossima settimana.