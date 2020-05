Sarà in radio dal 15 maggio il nuovo singolo di Wrongonyou Atlante, nuovo estratto dall’album Milano Parla Piano uscito lo scorso autunno (ne abbiamo parlato Qui).

Il nuovo singolo arriva dopo il buon riscontro del brano Mi Sbaglio da Un Po’.

Atlante, scritto insieme ad Alessandro Raina e prodotto da Dardust, è la traccia d’apertura del disco ed è il manifesto della svolta stilistica di Wrongonyou.

“La situazione che stiamo vivendo ci ha davvero portato a fare i conti con noi stessi e ad affrontare una solitudine non solo fisica ma anche emozionale. E’ arrivato però il momento di dire: ‘Ora esco e vado a camminare’, ma non intendo soltanto un uscire fisico, bensì un uscire metaforicamente dalla noia e dal nostro fare a botte con noi stessi, perché se usciamo solo fisicamente cambiano unicamente gli spazi, senza risolvere ciò che abbiamo dentro, e quindi non troveremo altro che un mondo desolato e in bianco e nero.”

Queste le parole di Wrongonyou che prosegue:

“Imparare a convivere con noi stessi è quello che ora come ora e più di tutto può aiutarci per farci sentire dei giganti come ATLANTE, in grado di trovare la forza di reggere il mondo intero – questo mondo malato – sulle nostre spalle. E’ stato bello riuscire ad unire due mondi musicali come il mio e quello di Dardust (con il quale sono tornato a collaborare per la seconda volta) entrambi più maturi e con le idee chiare in testa!”

WRONGONYOU ATLANTE

Atlante è accompagnato da un videoclip diretto da Michele Piazza, in cui Wrongonyou rilegge il personaggio mitologico di Atlante in una chiave più moderna.

Lo scorso 3 aprile è uscita una ulteriore versione dell’album Milano Parla Piano che oltre alla tracklist originale contiene anche le live session di Calma Calma e della title-track.

Inoltre è possibile ascoltare la cover di Razzi Arpia Inferno E Fiamme, brano del 2011 dei Verdena, per l’occasione reinterpretata insieme ai Coma_Cose.

ATLANTE – IL TESTO

And this is Wrongonyou

And this is Wrongonyou

And this is Wrongonyou

And this is Wrongonyou

So che non fa bene, non fa bene il rancore

Ma ciò che non uccide comunque fa un po’ male

Mi hai fatto volare troppo vicino al sole

E anche se non uccide comunque fa un po’ male

Ora esco e vado a camminare

Cercavo la fine del mondo quasi che mi confondo davanti ad un tramonto

Ora esco e ti vengo a cercare

È solo la fine del mondo dove ti sto portando andremo fino in fondo

Ed io che mi sentivo solo anche alle feste

Ritrovare te mi fa sentire un gigante

Quasi più di Atlante oh

Cade cade il cielo

Cade cade cade se va male

Che l’inverno è la tua estate nel mio Oriente Occidentale

Alle feste o nelle strade su una spiaggia tropicale

Quando sollevo il mondo è questo grazie a te

Fa soltanto bene non portare rancore

Guardare le comete senza farle cadere

A che serve avere gli occhi aperti nel sole

Se sei l’unica luce che non deve mancare

Ora esco e imparo a respirare

Cercavo la fine del mondo quasi che mi confondo

E non vedo il tramonto tramonto

Ora esco e ti vengo a cercare

Che non è la fine del mondo se per guardarsi dentro ci vuole più di un giorno

Ed io che mi sentivo solo anche alle feste

Cade cade il cielo

Cade cade cade se va male

Che l’inverno è la tua estate nel mio Oriente Occidentale

Alle feste o nelle strade su una spiaggia tropicale

Quando sollevo il mondo è questo grazie a te

Cade cade il cielo

Cade cade cade se va male

Che l’inverno è la tua estate nel mio Oriente Occidentale

Alle feste o nelle strade su una spiaggia tropicale

Quando sollevo il mondo è questo grazie a te

And this is Wrongonyou

And this is Wrongonyou

And this is Wrongonyou

And this is Wrongonyou

Ora esco e vado a camminare

Cercavo la fine del mondo quasi

che mi confondo davanti ad un tramonto

Ora esco e ti vengo a cercare

È solo la fine del mondo

dove ti sto portando andremo fino in fondo

Ed io che mi sentivo solo anche alle feste

Ritrovare te mi fa sentire un gigante

Cade cade il cielo

Cade cade cade se va male

Che l’inverno è la tua estate nel mio Oriente Occidentale

Alle feste o nelle strade su una spiaggia tropicale

Quando sollevo il mondo è questo grazie a te

Cade cade il cielo

Cade cade cade se va male

Che l’inverno è la tua estate nel mio Oriente Occidentale

Alle feste o nelle strade su una spiaggia tropicale

Quando sollevo il mondo è questo grazie a te

And this is Wrongonyou

And this is Wrongonyou