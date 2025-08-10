La musica è donna: il concerto evento “Women Aid – The Muses” arriva al Tempio di Hera

Dopo il grande successo ottenuto negli Stati Uniti, domenica 31 agosto al Tempio di Hera nel Parco Archeologico di Metaponto si terrà Women Aid – The Muses, un concerto evento live esclusivo ad ingresso gratuito.

Nove “muse” e musiciste internazionali renderanno omaggio alla potenza delle donne e della loro arte. La musica diventa elemento unificatore nel valori dell’empowerment femminile e della parità di genere in tutte le arti.

L’iniziativa nasce da un progetto musicale e culturale ideato da Valeria Altobelli, compositrice, artista ed attivista nel campo dei diritti umani.

Sul palco si esibirà il gruppo musicale The Muses (nome che prende ispirazione dalle nove Muse dell’Arte Classica) interamente composto da grandi musiciste di fama internazionale e provenienti dai cinque continenti: dalla Cina agli Stati Uniti, passando per l’Australia, Etiopia, Regno Unito, Cipro, Ghana.

Saranno presenti anche due pianiste in rappresentanza dell’Ucraina e della Russia ospitate e invitate da Valeria Altobelli perché con la musica «tutto è possibile, soprattutto un dialogo aperto nei valori dell’unione e della solidarietà».

“WOMEN AID – THE MUSES”: LA NASCITA DEL PROGETTO

Il progetto nasce sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e ha ottenuto una lettera di plauso speciale da parte della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

Valeria Altobelli è riuscita a contattare riunire le musiciste più promettenti nel panorama mondiale per puntare i riflettori sull’universo musicale femminile sulla donna nei mestieri dell’arte, creando una community tutta rosa.

L’iniziativa ha già toccato la Los Angeles, il Tempio archeologico di Paestum e Tampa in Florida con concerti unici, tra bellezza assoluta e riflessioni su quanta fatica sia necessaria nei mestieri artistico culturali, ad oggi, per una donna.

L’organizzazione dell’evento è possibile grazie al sostegno del Gal Start 2020 e al supporto della Apt Basilicata che hanno subito individuato, grazie alla disponibilità della amministrazione comunale di Bernalda, l’area archeologica del Tempio di Hera nel Parco di Metaponto.

Valeria Altobelli spiega: «È un’occasione per rilanciare il territorio con uno sguardo internazionale ambizioso che, dopo l’amore di Francis Ford Coppola, è ancora sotto la lente di ingrandimento per un progetto musicale unico al mondo».

Lancia poi una importantissima anteprima: «La serie di concerti e il viaggio nell’universo artistico femminile internazionale stanno per diventare un docufilm, in cui sto raccogliendo le testimonianze delle artiste più rappresentative del panorama mondiale, come il Premio Oscar alla carriera per la composizione Diane Warren, unica donna ad aver mai ricevuto un riconoscimento in questo campo.

Accanto a lei, tante musiciste giovani e meno giovani, come Beverly, violinista di 85 anni incontrata in Florida, nell’orchestra di 68 donne americane che ci ha accompagnate in uno dei nostri concerti. È arrivata sul palco fragile, claudicante.. quando ha preso il violino in mano ha sprigionato una forza senza confini. Sembrava una bambina… perché la musica è la sua vita. La musica è vita!»