Il 28 agosto è il giorno dell’approdo in radio del nuovo singolo di Willie Peyote Semaforo, estratto dall’album Iodegradabile, uscito lo scorso anno (ne abbiamo parlato Qui).

“Il riferimento del titolo è ai saltimbanchi dei semafori, che ogni volta devono impegnarsi in uno spettacolo sempre diverso per intrattenere lo stesso pubblico. Così è l’amore, che per non annoiare deve essere intenso e breve, in grado di rinnovarsi costantemente.”

Semaforo arriva dopo il buon riscontro di Algoritmo, brano che vede la partecipazione della star internazionale Shaggy, uscito lo scorso primo maggio.

“Per chiudere il cerchio di #Iodegradabile dal 28 agosto vi entriamo in casa, passando dalla radio, con #Semaforo.”

Questo il messaggio postato sui social dall’artista torinese.

Willie Peyote ha rinviato al 2021 il tour (Qui tutte le nuove date). Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell’artista torinese in quanto si è esposto chiaramente conto PornHub (Qui il nostro articolo).

WILLIE PEYOTE SEMAFORO – IL TESTO

Usciamo entrambi dal locale

con il bicchiere in mano

senza rovesciare niente

mentre barcolliamo

vuoi andare a casa andiamo

ma in quale casa andiamo

pensavo anch’io di correre il rischio

perché in trent’anni non ho mai visto

due corpi che si incastrano così bene

e in fondo mi domando cosa ci tiene

ma se hai ancora dubbi io lo capisco

che in base al tuo potere d’acquisto

non sarò mai all’altezza delle aspettative

ti sei persa tra le alternative

di questa libertà

L’amore è come fare uno spettacolo

e dura il tempo di un semaforo

senza farne mai due uguali

e vago sulle strisce pedonali

Non so che cosa ti aspetti

sincero non credevo tu volessi

una cosa tipo Shakespeare

repliche su repliche

finché saremo vecchi

dialoghi perfetti non c’è che dire

ma so già tutte le battute come va a finire

preferisco quando l’arte arriva inaspettata

che non serve un palcoscenico

basta a strada e non serve un pentagramma

o sceneggiatura la routine serve

soltanto per chi ha paura della libertà

L’amore è come fare uno spettacolo

e duri il tempo di un semaforo

quanta grazia, quale onore

e sono solo spettatore

e sono solo spettatore

e sono solo spettatore

Usciamo entrambi dal locale

con il bicchiere in mano

ti troverò sul comodino

quando ci svegliamo

mi riguarderanno subito perché ti amo

le nostre come stanno bene

insieme la finiamo

Usciamo entrambi dal locale

con il bicchiere in mano

senza rovesciare niente

mentre barcolliamo

vuoi andare a casa andiamo

ma in quale casa andiamo

qualunque cosa ti amo

dico comunque andiamo

e libertà

L’amore è come fare uno spettacolo

e duri il tempo di un semaforo

senza farne mai due uguali

e vago sulle strisce pedonali

L’amore è come fare uno spettacolo

e duri il tempo di un semaforo

quanta grazia, quale onore

e sono solo spettatore

e sono solo spettatore

ma io sono solo spettatore.