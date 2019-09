Willie Peyote Mango. E’ ora disponibile in preorder e in presave Iodegradabile, il nuovo album di Willie Peyote, che vedrà la luce il 25 ottobre per Virgin Records (Universal Music Italia). Per tutti coloro che preordineranno l’album verrà regalata la traccia Mango.

Mango è tra le tracce più intime contenute nel nuovo album di Willie Peyote. E’ dedicata all’artista lucano scomparso nel dicembre 2014 e che visse gli ultimi istanti della sua vita sul palcoscenico. Un omaggio a un grande della musica italiana delicato ed etereo.

L’album arriverà dopo la pubblicazione del singolo La Tua Futura Ex Moglie (Qui il nostro articolo) che nelle prime settimane di programmazione ha già conquistato dei buoni risultati nell’airplay radiofonico, raggiungendo la posizione #35 nella classifica Earone.

WILLIE PEYOTE MANGO

“Mi tocca sempre molto pensare al modo in cui se ne è andato Mango. In particolare, trovo emblematico il fatto che abbia sentito l’esigenza di chiedere scusa al pubblico per il disagio che sapeva avrebbe procurato con l’interruzione del suo concerto. Questa preoccupazione, questa totale devozione al pubblico e alla musica è la massima espressione artistica a cui si può assistere ed è per questo che ho pensato di omaggiare la sua memoria e il suo esempio in questo brano.”

Queste le parole di Willie Peyote utilizzate per spiegare il toccante brano Mango.

WILLIE PEYOTE TOUR

Nel 2020 Willie Peyote tornerà con un nuovo tour nei club organizzato da Magellano Concerti. L’artista porterà sul palco i suoi successi e i nuovi brani contenuti nell’album Iodegradabile.

Ecco le date:

14.02.2020 – Nonantola (MO) – Vox

15.02.2020 – Padova – Hall

20.02.2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro Della Concordia

21.02.2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro Della Concordia

27.02.2020 – Napoli – Casa Della Musica

28.02.2020 – Modugno (BA) – Demode’

04.03.2020 – Milano – Alcatraz

07.03.2020 – Bologna – Estragon

12.03.2020 – Roma – Atlantico

13.03.2020 – Firenze – Tuscanyhall

Foto di Chiara Mirelli