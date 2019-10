Willie Peyote. Ecco copertina e tracklist del nuovo album, “Iodegradabile”

Willie Peyote Iodegradabile. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Willie Peyote e del suo nuovo singolo, Mango (vedi qui). Ora è il momento di approfondire il nuovo disco dell’artista in uscita per Virgin Records tra meno di un mese.

Arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il 25 Ottobre il nuovo album di Willie Peyote.

L’album sarà disponibile in tre edizioni: CD standard, CD Deluxe con un packaging differente e in vinile.

Guglielmo Bruno questo il vero nome dell’artista torinese di nascita, è al momento considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea.

Quattro album all’attivo, il suo ultimo progetto, Sindrome di Tôret, pubblicato nel 2018, ha raggiunto la Top 10 della classifica FIMI degli album più venduti.

WILLIE PEYOTE IODEGRADABILE TRACKLIST

Questa la tracklist dell’album che, come sottolinea l’artista stesso, non contiene featuring ma è comunque un album collettivo in quanto tutti i brani sono stati composti e suonati insieme agli All Done, collettivo formato da Frank Sativa, Kavah, Danny Bronzini, Luca Romeo e Dario Panza.

Intro Mostro La tua futura ex moglie Quando nessuno ti vede Catalogo NCQ skit Che peccato Miseri Cattività Mango Equitalia skit Semaforo

Willie Peyote ha inoltre annunciato le date del tour 2020. Eccole qui a seguire: