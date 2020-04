Willy Peyote Algoritmo. Dopo il lancio dell’album Iodegradabile (Virgin Records/Universal Music) e del singolo La tua futura ex moglie, torna venerdì 1 maggio con Algoritmo.

Il brano nasce dal lavoro collettivo di più artisti: la produzione musicale è di Don Joe e Kavah, che affidano i testi a Willie Peyote, il quale a sua volta collabora con Lince, rapper della scena underground torinese. L’intento iniziale era di proporre successivamente il pezzo a terzi, finche non è arrivato sul tavolo di Shaggy.

L’artista giamaicano è rimasto talmente tanto colpito dalla musicalità e dal flow di Willie Peyote, che ha chiesto di poter duettare e pubblicare il pezzo insieme.

Il brano esce in una data particolare come quella del 1°maggio, spiega Willie Peyote:

“In questo periodo di assoluta emergenza per l’Italia numerosi sono i settori a rischio, quello dello spettacolo è sicuramente tra quelli più in difficoltà e sarà l’ultimo a poter ripartire, date le necessarie e imprescindibili misure di sicurezza.

Credo che l’unico modo per non fermarsi sia effettivamente non fermarsi, e per questo io e gli artisti coinvolti in questo progetto abbiamo deciso di dare un segnale pubblicando ‘Algoritmo’ nel giorno della Festa dei Lavoratori facendo quello che ci riesce meglio e quello che è di fatto la nostra professione, ovvero la musica”.