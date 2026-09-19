Westcross annuncia l’album bar speranza disponibile da venerdì 2 ottobre per Island Records / Universal Music Italia. Il disco è anticipato dal nuovo singolo, l’ultimo coccodrillo, uscito venerdì 18 settembre. Il brano, con TÄRA nel ritornello, è prodotto da Lester Nowhere e Disse. L’artista aveva già pubblicato la traccia scarabocchi con Frah Quintale.

Il nuovo singolo: l’ultimo coccodrillo

Il brano ruota attorno a una conversazione immaginaria tra Westcross e il cugino in cui l’artista ripercorre la sua infanzia e le sue origini.

Nato da madre palestinese e padre iraniano, il rapper riflette sul legame con la Palestina, dove ha vissuto da piccolo, e sul rapporto con la famiglia in Iran. I racconti della famiglia e i panorami dell’infanzia compongono così un omaggio alla propria terra.

Il concetto di bar speranza

Scritto tra un bancone e l’altro, il disco racconta le tante facce del bar come spazio di ritrovo quotidiano. Il bar diventa il centro di storie differenti dove si incrociano i problemi, le frustrazioni, le gioie e le speranze delle persone che lo frequentano.

La tracklist di bar speranza

Il disco contiene undici brani. Si apre con le facce del bar e si chiude con il brano che dà il nome all’album. Tra gli ospiti del disco, oltre a TÄRA e Frah Quintale, compaiono Massimo Pericolo, Post Nebbia e Dutch Nazari.

# Titolo 1 le facce del bar 2 il solito feat. Massimo Pericolo 3 i bambini vedono i fantasmi 4 l’ultimo coccodrillo feat. TÄRA 5 interludio (dormitori) 6 dormitori 7 fuori dall’edicola feat. Post Nebbia 8 21.50 (party) 9 scarabocchi feat. Frah Quintale 10 gin e soda feat. Dutch Nazari 11 bar speranza

Chi è Westcross

Westcross è un rapper nato a Padova, cresciuto in un ambiente artistico e multiculturale che trasforma in musica. Il suo rap si caratterizza per un flow fluido e una scrittura di stampo descrittivo.

Il rapper cura personalmente la direzione artistica del suo nuovo progetto con i videomaker Gianmarco Martini e Davide Santinello, legando immagini e musica nell’album bar speranza, in uscita a ottobre.