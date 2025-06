WERDN in “Monolocale” racconta la solitudine moderna travestita da indipendenza

Werdn lancia il nuovo singolo Monolocale, disponibile dal 20 giugno su tutte le piattaforme digitali per Believe Music.

Monolocale è un brano crudo e visivo, che racconta la solitudine moderna travestita da indipendenza. Werdn lo fa descrivendo, con disarmante sincerità, lo stato d’animo di quella fase in cui ci si illude di stare bene da soli, mentre dentro si fa strada una consapevolezza amara: non siamo pronti per amare davvero, anche se lo desideriamo con tutto noi stessi.

Attraverso l’uso immagini e momenti che fissano nel tempo quelle “abitudini” quotidiane come fumare sul letto, mangiare una volta al giorno e dormire sul divano, utilizza un linguaggio diretto e mette a fuoco le piccole crepe emotive che rivelano un disagio più profondo.

Monolocale è, quindi, un racconto intimo ma generazionale, che esplora il paradosso di chi si rifugia nella solitudine mentre sogna una relazione stabile.

Il sound è pop-elettronico dalle tinte alternative e la produzione incalzante e minimale lascia spazio alle parole che si fanno protagoniste nel descrivere un equilibrio affettivo precario, fatto di nostalgia, senso di colpa e brevi fughe dalla realtà.

Conosciamo meglio WERDN

Filippo Damagio, in arte Werdn, classe 2001 è nato a Milano e cresciuto tra Italia e Spagna. A Barcellona scopre il freestyle, a Milano trova casa nella Poyo House, collettivo genovese con cui pubblica Stranger Teens, EP pop-punk che supera il milione di stream.

Con i successivi progetti, tra cui Diciannove (2023) e Paradise Garage (2024), sperimenta sonorità UK Garage, Pop ed Elettronica, entrando nelle playlist editoriali di Spotify come New Music Friday, Generazione Z, Caleido e Sanguegiovane.

Partecipa a diversi eventi live, tra cui Summer Sad Festival, Wendy Night a Milano e l’apertura del tour di gIANMARIA. Nel 2024 accompagna Ëgo in tour, portando dal vivo anche i propri brani.

Dopo l’EP Dovrei Pensarti di Meno uscito il 9 maggio 2025, Werdn continua questo capitolo che si riapre con l’uscita di Monolocale.