La giovane cantautrice milanese VV ha pubblicato il suo primo EP VƎRSO (Maciste Dischi/Pulp Music/Sony Music Italy – Epic Records Italy).

“‘Verso’ non è una direzione, ma una dimensione dentro la quale tutto è in continua evoluzione. ‘Verso’ è stampato sulla mia faccia: è la mia faccia, trasfigurata, come l’arte trasfigura la realtà. Ogni traccia è un viaggio nel mio mondo, quello di una ragazza cresciuta secondo regole che ormai le stanno strette, pronta a seguire le sue”

VV si fa notare per la sua scrittura intima e brillante, dove il lo-fi da cameretta incontra la neopsichedelia ed il dream pop.

VƎRSO – tracklist

Oh No!

Paranoie feat. Memento

Pizzaboy

Collirio

Il Giusto

Non ti vedo più

Oh No! è un brano che parla dell’allontanamento da una persona vicina nella quale l’artista non si riconosce più e Non ti vedo più è il saluto malinconico ad una se stessa adolescente e tormentata.

I due brani si aggiungono a Paranoie, Pizzaboy, Collirio ed Il Giusto.

Paranoie feat. Memento è uno sfogo tra amici; Pizzaboy è l’inno all’amore della cantautrice, dove le sonorità dream pop si fondono alla narrazione intima e sentimentale delle emozioni.

Collirio, invece, è il racconto di un amore tossico al quale è difficile mettere la parola fine.

Il Giusto è il manifesto dell’insofferenza nel cercare di mantenere l’equilibrio.

Prima della pubblicazione dell’EP VƎRSO VV ha rilasciato sette brani, scritti e prodotti da lei stessa nell’intimità della sua camera, un posto sicuro e rassicurante, capace di rendere i suoi pezzi dolcissimi e stralunati allo stesso tempo.

Conosciamo meglio VV

VV è una cantautrice e producer milanese.

Il suo pop stralunato, intimo e dolcissimo mantiene una peculiare atmosfera notturna, quasi crepuscolare.

VV registra, arrangia e produce a casa sua con pc e scheda audio, mantenendo intatta la sua autenticità.

Il 27 novembre 2019 è uscito per Maciste Dischi Moschino01 il primo brano, registrato e pubblicato senza postproduzioni esterne, così come tutte le successive sei uscite, pubblicate tra novembre e marzo:

‘Notte_02

Canzone Felice_03

Di Letto Di_04

Ta-Dah!_05

Dolcetto_06

La Distanza_07

I videoclip di Moschino_01 e Canzone Felice_03, sono stati girati dalla stessa VV per raccontare il suo personale punto di vista su Milano, fatto di viaggi notturni in tram e stravaganti serate in balera.