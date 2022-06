Un brano che punta a diventare una hit da discoteca per Volo Altissimo... fuori "Gioco pericoloso"

Volo Altissimo Gioco pericoloso significato del testo del nuovo singolo.

Torna con un nuovo brano, già disponibile sulle piattaforme digitali per Sorry Mom!, Volo Altissimo, pseudonimo del rapper classe ’97, Federico Messina

Nato e cresciuto a Varese Federico si è fatto le ossa facendo freestyle in strada. Trasferitosi a Rimini ha continuato a inseguire il suo sogno componendo e scrivendo canzoni e collaborando con diversi artisti fino al 2019 anno in cui si è avvicinato al mondo del cinema studiando dizione e tecniche di recitazione presso la scuola artistica di Gianpaolo Mai.

Il debutto nella nella scena musicale avviene nel 2020 quando pubblica sulle piattaforme il suo primo brano Eat Sleep Rap, registrato e composto interamente da lui. Tra il 2021 e il 2022 pubblica numerosi singoli in collaborazione con Sorry Mom!, mostrando e sviluppando il proprio stile.

La sua musica è metaforica come il nome d’arte che ha scelto, Volo Altissimo, perché quando canta è con i piedi per terra ma con il cuore e con la testa alti nel cielo. Nei suoi testi porta i suoi studi (è diplomato al Liceo Classico e laureato in Scienze Giuridiche), dall’uso del latino a riferimenti culturali.

Volo altissimo gioco pericoloso significato

Il percorso artistico del rapper continua con questo nuovo singolo già fuori sulle piattaforme digitali e in radio dal 24 giugno 2022.

Gioco pericoloso è tratto da una storia vera e racconta una vicenda tra un ragazzo ed una ragazza in discoteca. Vengono raccontati i particolari di un corteggiamento in età poco più che adolescenziale, con aspetti in cui molti possono rispecchiarsi. Il brano punta ad essere una hit da discoteca, potete ascoltarlo qui a seguire.