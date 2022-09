Volevo magia... speriamo che lo sia. I Verdena si raccontano

Volevo Magia Oggi abbiamo incontrato i Verdena.

Una mezz’ora piena di riflessioni e risate.

Loro sono così come li vedi, nessuna attitudine, nessuna spocchia. Sono la band italiana più sperimentale ma sembra che proprio non se ne accorgano.

Il loro racconto è pieno di pause, Roberta Sammarelli è la più precisa, richiama spesso alla serietà gli altri due, Alberto Ferrari cerca le parole, Luca Ferrari ascolta. Sono passati sette anni dal loro ultimo album, il nuovo disco è stato un processo lungo in cui la vita si è messa in mezzo, i figli di Alberto, i tre figli di Roberta, la pandemia. Così il tempo si dilata e assume nuove forme e sonorità, più allegre sottolinea Alberto, inoltre c’è più ignoranza spiegando che i pezzi sono meno provati, infine anche la modalità di registrazione cambia tra le due fasi del disco (pre-pandemia e post-pandemia) analogico e poi digitale. Il processo creativo rimane, però, lo stesso di sempre prima la musica e poi i testi di Alberto. Le parole sono suoni che s’incastrano nelle melodie.

Volevo magia si può interpretare come affermazione di un desiderio ma anche come un rimpianto di qualcosa che non c’è stato. Alberto racconta che questa frase la immagina detta da un bambino, una sorta di lamento come se fosse Volevo le caramelle. Cerchiamo qualsiasi magia continua Alberto, una speranza.

Stanno preparando la tournée, quasi tutta sold out, e nonostante la fatica di pensarla e il timore del tornare live sono contenti di ritrovare il pubblico, magari sarà anche un pubblico diverso di nuove generazione. Alberto, a tal proposito, dice che scrive per tutti dal bambino alla nonna, non pensa che ci sia un messaggio direzionato solo a qualcuno nei suoi testi, quindi comprende anche le nuove generazioni.

La curiosità per ciò che accade musicalmente in Italia c’è, Alberto nomina la trap incuriosito anche se ha ancora ben capito (o fa finta di non capire) cos’è, che suono ha. Tra i nuovi cantanti contemporanei si dichiara stalker di Iosonouncane, non è difficile da immaginarselo ma di questa ammirazione ne eravamo a conoscenza dato che hanno collaborato.

Con questa affermazione ci salutano, scappano a pranzo … e noi andremo a vederli dal vivo, qui sotto le ultime date disponibili.

Al nuovo disco farà seguito un tour, prodotto da DNA Concerti, che porterà i Verdena nei più importanti club italiani.

Di seguito tutte le date, tra cui quelle sold out di Bologna, Firenze, Torino, Milano, Senigallia e la prima di Roma. Il live di Napoli cambia venue, spostandosi dalla Casa della Musica al Palapartenope.