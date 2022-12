Virginio vince “Natale e Quale show” con “Last Christmas” degli Wham (VIDEO)

Virginio è il vincitore dello speciale Tale & Quale Show di Natale andato in onda l’11 dicembre su Rai 1, Natale e Quale Show.

16 artisti schierati in 13 solisti e tre coppie per una prima serata musicale legata alla maratona benefica di Telethon con l’obiettivo di reinterpretare i brani più celebri delle festività natalizie.

Ecco il cast che si è esibito tra cui spicco ben 4 artisti proveniente da Amici di Maria De Filippi: Antonino, Valerio Scanu, Virginio e Roberta Bonanno.

Francesca Alotta

Deborah Johnson

Paolo Conticini e Antonino

Jessica Morlacchi

Roberta Bonanno

Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò

Gilles Rocca

Virginio

Valerio Scanu

Agostino Penna

Alessandro Greco

Leonardo Fiaschi

Valeria Marini e Gabriele Cirilli.

Ed è stato proprio il cantautore vincitore dell’undicesima edizione di Amici, nonché autore per grandi artisti della scena italiana, da Laura Pausini a Paola & Chiara, a trionfare nella competizione davanti a Deborah Johnson e Alessandro Greco.

Il cantautore di Latina ha portato a casa la vittoria interpretando la celebre Last Christmas degli Wham di George Michael dando così il via in anticipo alla “persecuzione” del brano in vista del Santo Natale.

Dovete sapere infatti che ogni anno parte sul web una sfida denominata Whamagaddon ovvero resistere fino al 25 dicembre senza aver mai sentito il celebre pezzo degli Wham. Se siete tra coloro che hanno ascoltato il brano nella versione interpretata da Virginio in ogni caso state tranquilli. Come specificato da Carlo Conti conta solo l’ascolto della versione originale.

Qui a seguire il video dell’esibizione dell’artista.