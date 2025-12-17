17 Dicembre 2025

Virginio firma “Connessi”, l’inedito per il corto “Compagni per la vita” tra musica e impegno sociale

Una canzone originale accompagna il progetto di Alessandro Guida

Virginio firma il brano Connessi per il film Compagni per la vita
Virginio torna a firmare un progetto che unisce musica e impegno sociale con l’inedito Connessi, brano inserito in Compagni per la vita, il nuovo cortometraggio diretto da Alessandro Guida, presentato come parte di un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulle patologie cardio-renali-metaboliche.

L’uscita di Connessi anticipa un periodo particolarmente intenso per Virginio. L’artista, oggi residente negli Stati Uniti a Miami, negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione dei media e dei professionisti del settore nei mercati latino e statunitense grazie ai singoli in lingua spagnola Mañana, El día con la noche, Noche Negra e Amarenas.

Il significato di “Connessi”, la nuova canzone di Virginio

Pubblicata per Altafonte Italia / Sony Music, Connessi è stata scritta e interpretata dallo stesso Virginio per accompagnare il racconto del corto, che utilizza la metafora dei “compagni di scuola” per spiegare come cuore, reni e metabolismo siano sistemi profondamente interdipendenti.

Il cortometraggio è prodotto da Boehringer Ingelheim, curato da Pro Format Comunicazione e realizzato con la produzione esecutiva di MP Film. Al progetto hanno aderito numerose associazioni di pazienti e società scientifiche, tra cui AMD, AISC, ANED, ARCA, Diabete Italia, FAND, FIR, FOFI, FISM, Medicinema, SID, SIC, SIE, SIN, SINCAR, SIIA, SIMG e SIICP.

Il film sottolinea come il diabete non rappresenti una patologia isolata, ma possa favorire o aggravare condizioni correlate, mettendo al centro il tema della prevenzione e dell’intervento precoce come strumenti fondamentali di consapevolezza.

Al centro del racconto non c’è solo la dimensione clinica, ma una storia di amicizia che resiste al tempo e ai cambiamenti, diventando metafora di un equilibrio più profondo: quello tra il corpo, le sue connessioni interne e la capacità di ascoltare i segnali che manda.

Un progetto con una forte finalità sociale

Scritta appositamente per il film, “Connessi” traduce in musica il cuore dell’iniziativa. Il brano mette al centro il valore delle relazioni, l’importanza dell’ascolto di sé e la consapevolezza dei cambiamenti fisici ed emotivi che accompagnano il percorso di ogni individuo.

Il messaggio è chiaro: crescere, cambiare o attraversare momenti complessi non spezza ciò che unisce davvero. Restare “connessi” significa prendersi cura degli altri, ma anche imparare a prendersi cura di sé stessi.

 

