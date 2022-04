Virginio sbarca in America latina con “Mañana”, versiona in spagnolo di “Rimani” (TESTO E AUDIO)

Virginio Mañana Testo. E dopo tanti anni di soddisfazioni raccolte, sia come cantautore che autore, per Virginio arriva il momento del debutto anche in America con la versione in lingua spagnola di uno suoi ultimi successi, Rimani. Un brano con un testo d’amore e una melodia potente che non lascerà di sicuro indifferente il pubblico latino.

Mañana, questo il titolo dell’adattamento, verrà presentata per la prima volta il 21 aprile (alle 17.00 ora di Miami e 23.00 italiane) in anteprima mondiale nella trasmissione Primer Impacto sul canale Univision, la rete televisiva statunitense in lingua spagnola con il più grande bacino d’utenza secondo i rilevamenti di Nielsen ratings. Il tutto in un’intervista esclusiva con il famoso conduttore Tony Dandrades.

Da quel momento il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme del continente americano e anche in Italia con il videoclip diretto dal regista Alessio Russo. Nei giorni successivi Virginio continuerà la sua promozione sulle principali rete televisive americane.

Ecco come racconta il cantautore questa nuova avventura…

Ho sempre avuto un fascino per il mondo latino americano e quando ho vinto il Latin Grammy come autore per il disco “Hazte Sentir” di Laura Pausini, ho sentito una spinta ancora più forte e quindi ho iniziato a esplorare la mia voce e la mia scrittura in una modalità per me totalmente nuova e ho scoperto che cantare in spagnolo mi libera, mi fa sentire come se questa parte di me fosse sempre esistita ma io dovevo ancora scoprirla.

È giunto quel momento e “Mañana” è la canzone giusta per iniziare questo importante percorso perché rappresenta le mie due anime: melodica e contemporanea insieme.

Ho molti sogni oltre a quello di continuare a cantare e scrivere nel mio Paese che mi ha regalato nel corso della mia carriera grandi soddisfazioni, quello che il pubblico latino canti le mie canzoni nei concerti e che possa amare la mia voce.

Virginio da due anni è in esclusiva con l’etichetta discografica indipendente e management MP Film di Nicola Liguori e Tommaso Ranchino. Inizia questa avventura nel continente americano unitamente all’importante manager Adolfo Fernandez, noto per aver collaborato con artisti del calibro di Luis Miguel, Enrique Iglesias, Shakira, Alejandro Sanz, Sergio Dalma tra gli altri.

Virginio Mañana testo e audio

(Letras y Música de Virginio)

Te parece fácil

Estar en medio de la gente

Sonriendo como siempre

Entre pasado y presente

Como si no fuera nada

Sigue sin pensar que el tiempo

Borra todos los recuerdos

Cada día que pasa

Todo lo malo hecho

Y solo queda lo bueno

Que tal vez nos pertenece

Otras veces no

Pero no es real

Cuando me quedo aquí solo

Como siempre, yo aguanto

A todo lo que viene

Tu no pensabas

que fuera capaz

De soportar un adiós

Porque sé que cada historia tiene cadenas

Y al final no vale la pena

Porque al final

Tú te olvidas de todo

Excepto lo que has destruido

No quiero nada que recordar

Que algún día tendré que cancelar

Lo que yo quiero es

Alguien hoy que me ame

Y no esperar a mañana

Hemos sido fuertes

Mecanismos complicados

Casi nunca afectados

Por los miedos ajenos

Y no es suficiente

Para decir que estamos listos

Para afrontar los miedos

De nuestro futuro

Y no pensé

que tu fueras capaz

De no entenderlo en mi voz

Mientras firmabas de nuevo la paz

Me estaba diciendo adios

Porque sé que cada historia tiene cadenas

Y al final no vale la pena

Porque al final

Tú te olvidas de todo

Excepto lo que has destruido

No quiero nada que recordar

Que algún día tendré que cancelar

Lo que yo quiero es

Alguien hoy que me ame

Y no esperar a mañana Mañana

Mañana

Mañana

Alguien hoy que me ame

Y no esperar a mañana