Virginia Mai: fuori “Luna Storta”, la fine di una storia tra pop, Nu Soul e R’n’B

E’ uscito Luna Storta, il primo singolo della giovane cantautrice Virginia Mai, scritto insieme a William Nicastro.

Un nuovo capitolo che ci fa addentrare in un mondo dove, tra sfumatore R’n’B, influenze Nu Soul e movenze pop, dolore e magia diventano la stessa cosa e la Luna una intima alleata al termine di una storia d’amore. Il brano è il primo assaggio dell’EP di debutto di prossima uscita.

“’LUNA STORTA’ è il mio primo singolo e sarà fuori stanotte a mezzanotte su tutti gli store digitali. È il primo brano del mio primo EP a cui sto lavorando da tempo e che non vedo l’ora di farvi sentire. Ci ho messo dentro tutto, ogni briciolo di emozione ed energia che avevo, ogni spazio libero, ogni pensiero ha trovato il modo di adagiarsi, farsi posto e fiorire qui. In LUNA STORTA dolore e magia sono la stessa cosa; la sua luce ha sempre saputo darmi forza nelle notti piú buie, anche tra le nuvole.”

Queste le parole di Virginia Mai a proposito del brano, arrangiato e suonato da Emanuele Triglia (basso), Benjamin Ventura (rhodes) e Fabrizio Bernasconi (pianoforte).

VIRGINIA MAI

Virginia Mai è cresciuta tra studi di musica, una laurea in canto Jazz, concerti per l’Italia e per l’Europa.

Solo dopo un’esperienza musicale londinese e un anno di vita sul Naviglio esplode in lei l’esigenza di raccontare la sua storia fino ad oggi attraverso le sue parole e la sua musica.

Da qui nasce e prende vita il suo primo EP, pensato in inglese ma scritto in italiano. L’uscita è prevista per i prossimi mesi.