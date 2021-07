Violet racconta in “Demonio” la condizione dell’uomo dei giorni nostri e ne esce un ritratto, crudo, a tratti dark

È uscito nelle scorse settimane Demonio, nuovo singolo di Violet, cantautrice polistrumentista ventenne toscana.

Per questo nuovo singolo l’artista dà luce ad un brano ricco di contaminazioni up-beat dalle atmosfere dark e dal mood oscuro che porta a tenere l’ascoltatore col fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Demonio è la nostra parte più oscura, per citare Emile Zola è “la bestia umana che alberga in noi“, che ci trascina fino all’orlo dell’abisso umano con un sound adrenalinico e ballabile. Il pezzo è accompagnato da un testo che descrive in maniera determinata la condizione dell’uomo dei giorni nostri.

Il brano è fuori per VR Digital con distribuzione Universal Music Italia ed è stato scritto dalla ragazza insieme a Davide Gobello che della canzone è anche il produttore.

Conosciamo Meglio Violet

Viola Bologna è in arte Violet, cantautrice, ventenne e toscana che sin da giovanissima inizia a suonare frequentando il conservatorio, un coro gospel ed in seguito lezioni di canto moderno.

Polistrumentista, e amante di tutti i generi (soprattutto rock e punk), il suo stile mescola vari accenni di più categorie, creando un sound che richiama l’alternative, suoni elettronici e variegati, ma che rientra

comodamente nella categoria pop.

Nei suoi testi si può ritrovare la storia personale dell’artista, ma anche tematiche sociali sempre affrontate con originalità.

La ragazza fatto la sua prima apparizione televisiva nel 2019, portando il suo brano Non riesco a parlare a The Voice of Italy e successivamente ha pubblicato Adieu grazie alla sua partecipazione al social talent Dream Hit nel 2020.