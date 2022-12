Viola Valentino dopo le polemiche in tv lancia il nuovo singolo, “Maladonna”

Viola Valentino Maladonna testo e significato del brano.

Mentre nei giorni scorsi l’iconica artista è stata protagonista suo malgrado di polemiche in tv a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso insieme al suo attuale compagno, è tempo di tornare a far parlare musica con un nuovo singolo, Maladonna, fuori da venerdì 9 dicembre.

Viola valentino Maladonna significato del brano

Maladonna è un brano dalle sonorità urban, scritto da Giovanni Germanelli, Francesco Mignogna (autori della hit Stronza) e dalla giovane Serena De Bari.

Il pezzo darà anche il titolo canzone al nuovo album di Viola Valentino in uscita a gennaio 2023 e disponibile anche in vinile e contenente anche brani del passato dell’artista, da Comprami a Stronza.

La produzione del pezzo è di Luca Venturi, arrangiamento, mix e mastering sono a cura di Tempoxso (Niko Pandetta, CaneSecco, Skioffi, Shade, Gemitaiz, Madman…)

Ecco come Viola Valentino racconta questo brano:

“In questa canzone, nata all’improvviso per un susseguirsi di situazioni, si parla di un’amante, ma anche dell’amore, che è sempre un viaggio, nel bene e nel male. L’ho fatta mia immediatamente, forse mi rappresenta o forse no, è pur sempre una canzone.”

Viola Valentino Maladonna testo

Ehi Monsieru, voilà

sarei una maladonna

chiacchiere da bar di gente che ha vergogna

chiusi in un cliché

e attenti a far cadere Whiskey sul pave

amarti ti conviene

Prendimi così

o ti pentirai

l’amore arriva ma non viene da Shangai

vuoi solo me, parli di lei

che ti promette il mondo, un mondo che non vuoi

la la la la la la la la

Porta un Jack a questa maladonna

un bicchiere in più e un’altra sigaretta

ho voglia di caffè, di rimanere sveglia

segno che non è soltanto la tua festa

Baciami così

o ti pentirai

l’amore arriva ma non viene da Shangai

mi lascia qui, torni da lei

che ti promette lunga vita

la la la la la la la

Ehi mon amour

(maladonna)

sei un uomo fortunato

(maladonna)

che vuoi di più

(maladonna)

il destino ci ha trovato

(maladonna)

Maladonna io

la donna che la malasorte

versa due Chateux grey

la donna che

ti salverà

dalla routine e dall’eterna falsità

la la la la la la la la la

l’amore arriva ma non viene da Shangai

vuoi solo me, parli di lei

che ti promette un giorno che non sarò mai

la la la la la la la la