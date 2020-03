Viola Valentino: 3 inediti e 2 cover nel nuovo progetto “E Sarà Per Sempre”

Il 20 marzo è il giorno dell’uscita di E Sarà Per Sempre (On the set / Artist First), il nuovo progetto discografico di Viola Valentino prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana.

Il disco è composto da 20 brani di cui 3 inediti e 2 cover. La scelta è caduta su pezzi molto significativi per l’artista e portano la firma di autori importanti della musica italiana, tra i quali Cristiano Minellono, Giovanni Germanelli, Andrea Gallo, Luca Venturi, Francesco Mignogna, Francesco Altobelli, Mirko Oliva (title track dell’album) e Francesco Serra, che duetta con Viola nel brano Questo pensiero d’amore (Ne abbiamo parlato Qui).

“Il disco rappresenta un inno alla vita e all’amore, due concetti ben rappresentati nella poesia ‘Inno alla Vita’ di Madre Teresa di Calcutta. È un viaggio speciale attraverso alcuni anni di musica particolarmente importanti e intensi, perché furono voluti e condivisi con gioia insieme a un uomo speciale, Luigi Matta, come le canzoni che insieme abbiamo costruito e realizzato con amore.”

Queste le parole di Viola Valentino, che attualmente sta preparando il suo nuovo spettacolo E Sara’ Per Sempre Tour.

VIOLA VALENTINO E SARÀ PER SEMPRE – TRACKLIST