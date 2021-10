Viola lancia il singolo “Se ti va” brano già diventato virale su TikTok con 12 milioni di views

­­Viola Se ti va è il singolo d’esordio che arriva dopo che la cantautrice ha superato quota 12 milioni di visualizzazioni su TikTok con i suoi video divenuti virali e ripostati da diversi artisti tra cui Fedez.

La chiave stilistica dei video postati dalla ragazza la vede mettere al centro,­­ con ironia e sagacia, diverse tematiche legate all’attualità, alla società e alle nuove generazioni.

Viola, pseudonimo di Eleonora Viola, è una cantautrice nata a Roma e cresciuta a Latina.

Nel 2017, si trasferisce a Modena per frequentare la facoltà di mediazione linguistica, studiando inglese, tedesco e russo.

Attualmente frequenta un corso di laura magistrale, ma la sua grande passione è la musica, che coltiva sin da piccola. Autodidatta, ha sempre cantato e crescendo si è avvicinata allo studio del pianoforte.

Inizia a scrivere e comporre le sue canzoni in cameretta, fino a quando non apre un profilo TikTok, dove ad aprile 2021 decide di pubblicare il video di Se ti va che in pochissimo tempo diventa virale.

Viola il 10 ottobre sarà ospite al prossimo TEDxSalon di Vicenza in veste di speaker e perfomer.

Nel suo talk Viola rifletterà sul cambiamento del mercato discografico e il ruolo dei social nell’ambito musicale, che sempre di più costituiscono un nuovo veicolo promozionale. Ecco una riflessione della cantautrice:

I social sono ormai uno strumento potentissimo per veicolare le informazioni. TikTok in particolare sta spopolando tra le nuove generazioni: la brevità dei video è una forma di comunicazione veloce ed efficace. Tutto questo può portare a una mancanza di concertazione e di attenzione, ma allo stesso tempo può essere fonte di creatività e dare vita a nuove forme di espressione. A l TEDx Salon di Vicenza racconterò la mia esperienza che mi ha vista arrivare a pubblicare il mio primo singolo “Se ti va” proprio grazie a un video diventato virale su TikTok. I miei video cercano di raccontare la realtà dal punto di vista della mia generazione: siamo al centro di cambiamenti sociali importanti e vogliamo esprimere le nostre opinioni, cercando la verità, senza limitazioni ideologiche.

Viola se ti va

In quella giornata la ragazza proporrà dal vivo il singolo Se ti va, che sarà eseguito insieme ad altri brani.

Questo primo singolo ufficiale è stato scritto diverso tempo fa da Viola per scagliarsi contro pregiudizi e luoghi comuni.

Il successo crescente di Se ti va sui social ha fatto sì che il produttore Marco Cavaliere contattasse Viola e da questo incontro virtuale nascesse il brano che è stato lanciato ufficialmente sul mercato lo scorso luglio.

SE TI VA TESTO E AUDIO

No ma il piercing non mi piace

Io lo toglierei

È questo quello che mi dicono ogni volta che si fanno i caxxi miei

E non è nemmeno questo il problema

È che è solo l’inizio

Di una carrellata di pretese che poi

Diventano un supplizio

Una volta un mio ex mi disse

Dimagrisci o niente mare

Come se io da sola al mare

Non ci riuscissi proprio ad andare

Come se non avessi gambe

Una macchina, un’amica ed una voce

Per mandarlo a Fan….

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che

Ti va

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che

Vuoi

Cambia come il vento quando soffierà

Se ti va

Cambia come se nessuno guarderà

Se ti va

Non capisco poi il bisogno di

Contestare ogni cosa

Come quando mi hanno detto

Non ti puoi vestir di rosa

Questa vostra fissazione sul controllo della gente

Forse non vi è chiaro ma non porta proprio a niente

Non è quello che mi dite a definire ciò che sono

Non è quello che indosso ma il modo in cui ragiono

E se questo non ti basta il problema non è il mio

Cambio strada e colore

Adesso sono io

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che

Ti va

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che

Vuoi

Cambia come il vento quando soffierà

Se ti va

Cambia come se nessuno guarderà

Se ti va

Questa è una corazza, ormai tutto mi rimbalza

Non ho tempo per pensare

Levare, lascia stare

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che