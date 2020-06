Vincenzo Incenzo ha lanciato il nuovo singolo “Un’altra Italia”

In Copertina

Certificazioni FIMI settimana #22: arriva l'atteso disco d'oro per "Chega" di Gaia

Arriva anche una nuova certificazione per Marracash per un altro dei brani contenuti in "Persona".

Tiziano Ferro e Jovanotti: il singolo per l'estate è “Balla per me” (Testo e Audio)

Sarà in rotazione radiofonica dal 5 giugno "Balla per Me", il nuovo singolo di Tiziano Ferro e Jovanotti, quinto estratto da "Accetto Miracoli".

Martina Beltrami, dopo l'esperienza ad Amici 19, debutta con "Luci accese"

La canzone, insieme a "Cara me" e "Se ti va", è uno degli inediti presentati dalla cantautrice ad Amici di Maria De Filippi.

Ripartono i concerti in Veneto per volere del Governatore Zaia. È la scelta giusta?

Dopo il live dei Nomadi è stata annunciata l'intenzione di ripartire anche con altri concerti in Veneto.

Amici Speciali - Sondaggio: in attesa della finale scegli il tuo vincitore!

Irama, Michele Bravi, The Kolors e Alessio Gaudino, vota chi merita di vincere la maratona musicale di Canale 5.

Classifica Spotify Settimana #22: DrefGold e Emanuele Aloia in vetta, ma Irama si avvicina

L'ultima classifica Spotify del mese di maggio premia il nuovo brano di Drefgold e Sfera Ebbasta nella Top 20 ed Emanuele Aloia nella Viral.

Concerti 2020: ecco i nuovi calendari fissati per il 2021 e i live annullati

Una guida in costante aggiornamento ai tour, festival ed eventi del 2020 annullati e le nuove date di quelli spostati al 2021.

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

L'iniziativa servirà per aiutare musicisti e professionisti del settore musicale italiano in questo momento di crisi globale.

404 Copyright Not Found: una petizione SIAE per tutelare gli autori, firmala ora!

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Sergio Sylvestre: “Il mio lockdown è stato molto creativo”

E' uscito "Story of my life", il nuovo singolo di Sergio Sylvestre che per l'occasione ha costruito un ponte virtuale con la Giamaica, collaborando con Alborosie.

Videointervista ai Perturbazione: “(dis)amore, un disco in cui ognuno può metterci il proprio vissuto”

E' uscito il nuovo album dei Perturbazione (dis)amore. Ecco l'intervista di presentazione del progetto con il cantante Tommaso Cerasuolo.

Intervista a Nyv: “Sto scrivendo tanti pezzi diversi e incidendo un duetto..."

Durante una diretta Instagram con Simone Zani, Nyv ha parlato delle collaborazioni a cui sta lavorando e che presto vedranno la luce.

Intervista a Lucio Leoni: “un disco è un’opera, è come un libro!”

L'8 maggio è uscito la prima parte del nuovo album di Lucio Leoni "Dove Sei". Ecco l'intervista di presentazione del progetto.

Videointervista a Dani Faiv. “Se all'odio rispondi con 'scusa' spiazzi a prescindere!”

Il 29 maggio è il giorno dell'uscita del nuovo album di Dani Faiv Scusate se esistiamo, disco che può essere considerato come la prova di maturità del rapper.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Ripartono i concerti in Veneto per volere del Governatore Zaia. È la scelta giusta?

Concerti 2020. Il Veneto, guidato dal Governato Luca Zaia, riparte ufficialmente con la musica live. Dal concerto dei Nomadi ad una rassegna musicale al Castello di Villafranca.È infatti notizia del 31 maggio che a Villafranca, in Veneto, la musica live non si ferma e così la musica del Castello per cui di sta preparando una...

Vincenzo Incenzo ha lanciato il nuovo singolo "Un'altra Italia"

Il singolo, che anticipa il nuovo album di inediti, è una dedica struggente e piena di speranza per il nostro Paese.

Max Pezzali mette insieme la DPCM Squad per lanciare il singolo dell'estate. Ecco chi ne fa parte!

Max Pezzali sta tornando e non sarà da solo. 13 artisti coinvolti nel nuovo progetto.

Tiziano Ferro e Jovanotti: il singolo per l'estate è “Balla per me” (Testo e Audio)

Sarà in rotazione radiofonica dal 5 giugno "Balla per Me", il nuovo singolo di Tiziano Ferro e Jovanotti, quinto estratto da "Accetto Miracoli".

Martina Beltrami, dopo l'esperienza ad Amici 19, debutta con "Luci accese"

La canzone, insieme a "Cara me" e "Se ti va", è uno degli inediti presentati dalla cantautrice ad Amici di Maria De Filippi.

Tedua: un trailer con la voce di Luca Ward annuncia il ritorno con “Vita Vera Mixtape” (Tracklist)

Un trailer con la voce istituzionale e impostata di Luca Ward ha annunciato il nuovo progetto discografico di Tedua "Vita Vera Mixtape", che arriva a due anni da "Mowgli".

Luna Melis: gioie e dolori nel libro “Forte come un sogno” in arrivo nei prossimi giorni

Sarà disponibile dal 16 giugno il primo libro di Luna Melis "Forte Come un Sogno", in cui la giovane artista si racconta a 360 gradi.

Arena di Verona: richiesta al Parlamento una deroga per poter ospitare 3000 spettatori

La Fondazione Arena di Verona ha chiesto per parola del Sindaco una deroga al Parlamento per poter ospitare fino a 3'000 spettatori.

Dardust live il 3 giugno in diretta streaming dall'area archeologica La Cuma

Dardust live dall'area archeologica La Cuma di Monte Rinaldo in provincia di Fermo. .

Vittorio Grigolo: il 2 giugno in diretta televisiva l'interpretazione de “Il Canto degli Italiani”

Il tenore Vittorio Grigolo sarà protagonosta di una speciale esibizione in diretta televisiva. Proporrà "Il Canto degli Italiani" di Goffredo Mameli e Michele Novaro.

Musicultura e Rai Radio 1: in diretta i finalisti della XXXI edizione del Festival

Sabato 6 e domenica 7 luglio Rai Radio 1 manderà in onda in diretta da Macerata le esibizioni dei 16 finalisti della XXXI edizione di Musicultura.

Davide Merlini: dal 5 giugno la ballata autobiografica “E' Tardi Rimani”

Sarà disponibile dal 5 giugno il nuovo singolo di Davide Merlini E’ tardi rimani. Atteso ritorno dell'artista noto per il musical Romeo e Giulietta Ama e Cambia il Mondo.

Nina Zilli torna con "Schiacciacuore" e duetta con Nitro

Dopo le collaborazioni con Giuliano Palma e J-Ax la Zilli sceglie il rapper più "crudo" del panorama italiano.

Francesco Gabbani torna con un singolo irresistibile per l'estate, "Il sudore ci appiccica" (testo e audio)

Un'ironica invettiva contro l'individualismo con il sudore che diventa "siero"della condivisione collettiva.

Elisa veste di elettronica Mare Mare di Luca Carboni per I Love My Radio

Elisa reinterpreta Mare Mare, il successo anni '90 di Luca Carboni, per il progetto I love my radio.Elisa festeggia i 45 anni del sistema radio.

Rocco Hunt: in arrivo il singolo “Sultant’a Mia” per celebrare un anno d'oro

In arrivo il nuovo singolo del rapper W"Sultant’a Mia", che celebra un anno d'oro culminato con il successo dell'album "Libertà".

News

dalla discografia

Federica Camba: rinnovata la collaborazione con Warner Chappell Music Italiana

Decreto rilancio: dimenticate misure di emergenza per settore cultura negozi di dischi, industria discografica ed Editori musicali

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

FIMI al Senato: approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

Assomusica: Vincenzo Spera confermato come Presidente

Ecco come Spotify, con Music Innovation Hub, proverà a sostenere l'industria musicale italiana

Rubriche

Sondaggi

Amici Speciali - Sondaggio: in attesa della finale scegli il tuo vincitore!

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 29 maggio 2020

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 maggio

Testo & ConTESTO

AMICI SPECIALI: TESTO & CONTESTO sugli inediti degli artisti in gara

W la mamma

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

La mosca Tzè Tzè

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Sara Galimberti e Papik: fuori la cover del brano di Lucio Battisti “I giardini di marzo”

Isabella Turso con il disco "Big Break" rompe con il passato

Tia Airoldi: "Isn't it Fine" è il nuovo brano che anticipa l'album

Monteiro: un incontro che si trasforma in una storia speciale nel singolo “Tulipani”

Anteprima Video: Enea Vlad, in "Astronauti" un atterraggio alieno per ristabilire la connessione

Dandy Turner: fuori il nuovo singolo “C'era una volta”, una ballata elettronica

Certificazioni FIMI settimana #22: arriva l'atteso disco d'oro per "Chega" di Gaia

Classifica Spotify Settimana #22: DrefGold e Emanuele Aloia in vetta, ma Irama si avvicina

Classifiche di vendita Fimi Settimana #22: Drefgold e Irama sbaragliano la concorrenza

Classifica Radio Earone Settimana #22: Ghali guida un podio tutto tricolore

Certificazioni FIMI settimana #21: nuovo traguardo per Marracash, prima certificazione per Il Tre

Classifica Spotify Settimana #21: sul podio Carl Brave, Fedez e Ghali

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Arisa Intervista Nucleare

Colapesce e Dimartino Intervista I Mortali

Luna Intervista Diretta Instagram

Bugo Intervista Diretta Instagram

Sergio Sylvestre Intervista Story Of My Life

Perturbazione Intervista (Dis)amore

Dani Faiv Intervista Scusate se esistiamo

Davide Van De Sfroos Intervista Diretta Instagram

Pierdavide Carone Intervista Diretta Instagram

Emanuele Aloia Intervista Diretta Instagram

Malcky G Intervista Diretta Instagram

Fasma Intervista Diretta Instagram