Villabanks: “Sex festival” non sarà solo un disco ma anche una giornata in cui si affronteranno tematiche legate al mondo del sesso e dell’affettività

Nei giorni scorsi Villabanks, rapper tra i più irriverenti della scena italiana che da tempo cerca di sensibilizzare con la sua musica sulla sfera sessuale, ha annunciato l’uscita, prevista per il mese di settembre, del suo nuovo album, Sex Festival. Ma non si tratterà solo di un album…

Il nuovo disco, in arrivo venerdì 2 settembre per SideOut con distribuzione Virgin Records Italia, non sarà solo un prodotto discografico ma anche un vero e proprio evento che si terrà domenica 4 settembre. Una giornata speciale in cui si alterneranno panel e confronti con esperti che affronteranno più tematiche legate al mondo del sesso.

Ecco come ne parla Villabanks:

“Mi sento profondamente fiero e appagato da quello che abbiamo fatto. ‘Sex Festival’ è l’inizio di un viaggio nuovo, il primo capitolo di una storia alla quale mi auguro parteciperete tutti.“

L’obiettivo di questo viaggio? La volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività.

Villabanks Sex Festival – Il disco

SEX FESTIVAL sarà disponibile in digitale. Per quel che riguarda il formato fisico niente cd ma soltanto il vinile nero standard e in edizione speciale limitata e colorata (con gadget e biglietto d’ingresso all’evento di domenica 4 settembre), che è possibile preordinare in esclusiva sul sito di Universal Music.

Il progetto, realizzato con la preziosa collaborazione dell’inseparabile producer Linch.