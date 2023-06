Villabanks: il nuovo singolo Giochi promette di essere un nuovo tormentone estivo?

Testo e significato di Giochi, il nuovo singolo di Villabanks per l’estate 2023.

Anche Villabanks si butta nella mischia dei tormentoni estivi del 2023? Sembra proprio di sì, stando alle succose anticipazioni legate all’uscita del suo nuovo singolo, in arrivo su tutte le piattaforme streaming e negli online store. Giochi, questo il titolo del pezzo, promette di infiammare la temperatura già rovente della bella stagione, accompagnandoci così con il suo groove fino a settembre inoltrato.

Cosa dobbiamo aspettarci da Giochi di Villabanks

Con l’arrivo dell’estate, si sa, nascono nuovi amori e flirt fugaci, spesso legati alla sfera sessuale (molto cara al rapper). A partire dal 9 giugno Villabanks racconterà per l’appunto queste sensazioni così intense e a volte animalesche all’interno di un pezzo che uscirà sotto etichette SideOut, con distribuzione Virgin Records Italia.

La canzone, prodotta da Drillionaire, unirà insomma il calore dell’afrobeat ai brividi delle storie d’amore dal sapore dolceamaro.

Il significato della canzone: parla Villabanks

A spiegare più nel dettaglio il significato del singolo (accompagnato da una copertina decisamente hot e a modo suo provocatoria, con una ragazza che lecca avidamente un cono gelato) è stato lo stesso artista. Ecco il commento di “Villa”:

“Giochi è stato in tutto e per tutto un esperimento, dalle sonorità afro al lavorare per la prima volta con Drillionaire direttamente nel suo studio. Sono orgogliosissimo del risultato: una dolce canzone d’amore con una punta acidula come un’arancia appena staccata dall’albero.”

Giochi arriverà così sulla scia del successo dell’ultimo singolo di Villabanks, intitolato IL DOC 3 (SideOut/distribuito da Virgin Records Italia) in collaborazione con un dream team composto da Tony Effe, Mambolosco e gli Slings. La canzone sarà probabilmente presentata dal vivo per la prima volta in una delle prossime tappe del Villabanks Live Tour 2023, un lungo viaggio nei migliori Festival e club all’aperto italiani.

Audio Giochi Villabanks

Testo Giochi Villabanks

credits immagine di copertina: Ufficio stampa HELP – PR & MEDIA RELATIONS