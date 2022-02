VillaBanks con Gué e Tony Effe lancia “IL DOC 2” un brano a luci rosse per San Valentino

VillaBanks IL DOC 2 testo che punta a far immergere l’ascoltatore in un film a luci rosse per il nuovo singolo in uscita venerdì 11 febbraio in occasione della Festa degli Innamorati. Nel brano l’artista collabora con Gué e Tony Effe. Il brano è già disponibile per il pre-save.

L’artista ritorna dopo l’uscita del suo doppio album FILTRI + NUDO, che di recente è stato certificato con il disco d’Oro per le oltre 25.000 unità, ed è pronto ad aprire una nuova stagione per quella che è già la saga musicale più a luci rosse che ci sia.

Villabanks, noto per le sue immagini crude e i suoi testi espliciti, non ha resistito al fascino di San Valentino e alla celebrazione dell’amore in tutte le sue forme e ha quindi deciso di lanciare questo nuovo singolo con Virgin Records/Universal Music Italia.

VillaBanks scrive la parte due di IL DOC, brano in featuring con Papa V, che l’anno scorso ci offriva a modo suo uno spunto di riflessione sulla pandemia e i rapporti sociali. In IL DOC 2, invece, mette in barre il sesso come lo immagina, butta fuori rime senza filtri, con liriche talmente didascaliche da far immergere l’ascoltatore in un film a luci rosse.

IL DOC 2 arriva in tempo per scaldare l’atmosfera, grazie a due ospiti che Villa ha coinvolto in questa avventura. Si tratta di due numeri uno in materia di irriverenza. Uno è un peso massimo del rap, precursore di mode e tradizioni, tra i più stimati e i più prolifici dell’Olimpo musicale italiano: Gué. L’altro è uno degli artisti più amati della trap, un artista che non solo non teme di infrangere le regole, ma capace anche di cambiare quelle della scena in Italia: Tony Effe.

I tre artisti, insieme, mettono le loro tre inequivocabili impronte stilistiche, che fanno della traccia un mix a dir poco spinto e sensuale.

VillaBanks IL DOC 2 testo

In arrivo venerdì 11 febbraio