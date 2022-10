Villabanks: il 7 ottobre a Milano un evento per presentare SEX FESTIVAL – IL DOCUFILM. Come partecipare

“Sex Festival è libertà, inclusione e gentilezza. È parità, scambio e amore”. Con queste parole che Villabanks ha voluto descrivere il suo ultimo progetto discografico, con il quale lancia un messaggio specifico a tutti i suoi fedelissimi fan: Sex Festival non è infatti solo un album musicale, ma è un elemento di una strategia più ampia che includerà anche un suo speciale documentario, visibile da mercoledì 12 ottobre sul canale YouTube dell’artista.

Per presentare il trailer del documentario in esclusiva, l’artista ha deciso di organizzare per venerdì 7 ottobre a Milano un’anteprima esclusiva per i fan più fedeli: l’appuntamento è previsto alle ore 15:30 in piazza San Babila e l’ingresso è gratuito.

Il docu-film sarà dunque il racconto dello speciale evento tenutosi a Padova nel corso del quale il cantante aveva presentato in anteprima i pezzi contenuti nel suo ultimo disco. SEX FESTIVAL (pubblicato per SideOut/distribuito da Virgin Records Italia), disponibile in formato fisico e in streaming e digitale, contiene 10 tracce arricchite dalla partecipazione di ospiti della scena urban e indie italiana, dalle speciali collaborazioni con Ariete, Lil Kvneki e Tananai, al coinvolgimento di nuovi talenti come D’Amore, Heartman ed Eleonora.

Tutto quello che c’è da sapere su Sex Festival di Villabanks

L’album include un lato A e un lato B. Qui sotto la tracklist completa:

SIDE A

SOLE DI FINE ESTATE (prod. DST, UNFAZZED, LINCH) INSIEME feat. ARIETE (prod. LINCH) QVID (prod. WINNIE, LINCH) JAMAICA feat. LIL KVNEKI (prod. WINNIE, LINCH) DALLA FINESTRA (prod. WINNIE, LINCH)

SIDE B

NOTTE D’AMORE feat. D’AMORE (prod. WINNIE, LINCH) FIDUCIA feat. HEARTMAN (prod. WINNIE, LINCH) ESSERE ME feat. TANANAI (prod. WINNIE, LINCH) GIOCATTOLO feat. ☆ ELEONORA ☆ (prod. JOE MIKE, LINCH) RUSSIAN CREAM II (prod. WINNIE, LINCH)

Parlando del suo ultimo progetto, Villabanks ha dichiarato:

“Mi sento profondamente fiero e appagato – commenta VillaBanks – da quello che abbiamo fatto. ‘Sex Festival’ è l’inizio di un viaggio nuovo, il primo capitolo di una storia alla quale mi auguro parteciperete tutti..L’obiettivo del viaggio? La volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività.”

L’artista, d’altra parte, si è sempre dimostrato molto attento al tema del rapporto con il proprio corpo e con il sesso in modo particolare. La stessa scelta di aprirsi un profilo OnlyFans (è stato fra i primi in Italia a farlo fra i cantanti) rientra perfettamente in questa sua visione personale di normalizzazione dell’atto sessuale, ancora vittima di stereotipi e tabù ormai superati.

un’anticipazione del nuovo tour del cantante

Il documentario presentato in Piazza San Babila sarà un assaggio di quello che vedremo in occasione del Sex Festival tour, in partenza l’11 novembre proprio da Padova. L’artista porterà sul palco i brani tratti dall’ultimo album e le hit tratte dai lavori precedenti. Qui sotto trovate il calendario delle date aggiornato.

11 NOVEMBRE – PADOVA – HALL

12 NOVEMBRE – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

19 NOVEMBRE – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

25 NOVEMBRE – ROMA – ORION CLUB

26 NOVEMBRE – MODUGNO (BA) – DEMODÈ CLUB

2 DICEMBRE – FIRENZE – VIPER

4 DICEMBRE – MILANO – ALCATRAZ