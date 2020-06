Prenderà il via sabato 27 giugno con il concerto di Niccolò Fabi, l’edizione 2020 di Villa Manin Estate. Si tratta di una rassegna organizzata dell’Erpac (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia), in collaborazione con una rete di associazioni e professionisti. Si svolgerà dal 27 giugno al 9 agosto nel parco della splendida villa di Passariano (Udine), inserito lo scorso anno tra i dieci più belli d’Italia.

“La cultura e la musica non si fermano e, quest’anno più che mai, continueranno ad allietare le nostre giornate estive. Con lo stop forzato determinato dalle misure contenitive emanate a seguito dell’emergenza Covid-19, fino a poco tempo fa non era ben chiaro se e come si poteva ripartire in sicurezza. Nonostante questo, Erpac Fvg è andato avanti con determinazione, riuscendo a programmare una rassegna ricca di eventi di alto livello che, auspico, possa contribuire anche a richiamare ed incrementare le presenze turistiche sul nostro territorio.”

Queste le parole di Tiziana Gibelli, Assessore Regionale alla Cultura e allo Sport.

VILLA MANIN ESTATE 2020 – IL PROGRAMMA

Sabato 27 giugno ore 18.00 – Raphael Gualazzi

Domenica 28 giugno ore 18.00 – Raiz

Sabato 4 luglio ore 18.00 – Margherita Vicario

Domenica 5 luglio ore 18.00 – Dente

Sabato 11 luglio ore 18.00 – Niccolò Fabi

Domenica 12 luglio ore 18.00 – 40 Fingers

Sabato 18 luglio ore 18.00 – Vasco Brondi

Domenica 19 luglio ore 18.00 – Playa Desnuda

Domenica 9 agosto ore 05.30 – Davide “Boosta” Dileo

Si svolgeranno, poi, gli appuntamenti con le rassegne Figure nel Parco, Teatro e Trilogia Friulana e il laboratorio Caccia alla Favola.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.villamanin.it fino a un limite massimo di 1’000 persone per i concerti e 300 per le rassegne teatrali.