I Viito tornano con un anti-tormentone disilluso e ironico: “Squali (Tutti Al Mare)”

Dopo aver raccontato l’amore, l’attesa e le paranoie di un’intera generazione i Viito tornano con un nuovo singolo, Squali (Tutti Al Mare): un anti-tormentone disilluso e ironico, che si muove controcorrente rispetto ai cliché dell’estate italiana.

In uscita venerdì 11 luglio per ADA / Warner Music, il brano fotografa l’estate per quello che è diventata: un grande teatro di facciata dove le canzoni sembrano tutte uguali, i rapporti si consumano in fretta e tutti parlano solo di lavoro.

Squali (Tutti Al Mare) si trasforma così in una semplice canzone pop che non ha però paura di dire la verità. E, come spesso accade con i Viito, la verità arriva con un sorriso amaro: quello di chi continua a cantare anche se intorno tutti fanno finta di niente.

VIITO, “SQUALI (TUTTI AL MARE”: IL SOUND E IL TESTO

Con un sound immediato, ma mai scontato, che affonda le proprie radici in un pop alternativo, venato di malinconia, con beat leggeri e synth che evocano la brezza salmastra di una sera d’agosto, Squali (Tutti Al Mare) parla di una solitudine mascherata da festa e di un vuoto nascosto dietro la goliardia.

Di fatto, con questo nuovo singolo i Viito non fanno altro che scavare sotto la superficie del divertimento, mettendo in discussione la narrazione patinata dell’estate italiana. Ed ecco che, anche nei momenti di pura euforia in cui “facciamo i pazzi sopra il lungomare“, si avverte una sensazione di smarrimento e di stanchezza emotiva.

Ma… cosa rappresentano gli squali? Gli squali sono il simbolo di un mondo in cui prevalgono l’opportunismo, l’egoismo e la superficialità. Nonostante la loro presenza, però, per fortuna c’è ancora tanta voglia di contatto e di condivisione.

VIITO: LE DATE DEL TOUR

Oltre ad anticipare il nuovo progetto discografico dei Viito, Squali (Tutti Al Mare) accompagna anche il tour estivo della band, prodotto e organizzato da Kashmir, che – dopo l’anteprima dello scorso 16 maggio a Milano – farà tappa nei principali festival italiani.

Qui, di seguito, riportiamo i prossimi appuntamenti:

12 Luglio – FIRENZE / RB Festival @ Massarella

/ RB Festival @ Massarella 26 Luglio – CATANZARO / Lyra Music Fest @ Decollatura

/ Lyra Music Fest @ Decollatura 30 Agosto – BARI / Binetto in Festa @ Binetto

Altre date sono in via di definizione e verranno comunicate prossimamente.