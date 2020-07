E’ uscito per Sugar il nuovo singolo dei Viito Luci Blu e Sirene, che arriva a un paio di mesi da Benzina, pezzo dedicato a Milano (ne abbiamo parlato Qui).

Luci blu e sirene è stata scritta, ispirata e registrata durante il lockdown. Da il via a una collaborazione con il produttore Dade e anticipa il nuovo progetto discografico che arriverà a due anni di distanza da Troppoforte.

Il singolo parla della voglia e della necessità di ripartire e musicalmente è a metà strada tra il flusso di coscienza urban e la canzone italiana.

“Luci blu e sirene nasce poco prima ed è stata terminata durante il lockdown. Scritta in un momento buio, ma con uno sguardo positivo sul futuro, la canzone racconta di una malinconia restituita al mittente e di una rinnovata consapevolezza che lo stare insieme, sentirsi uniti a qualcosa che si ama, è l’unica vera fonte della felicità, in altre parole: una presabene.”

Queste le parole dei Viito per descrivere il nuovo singolo.

VIITO LUCI BLU E SIRENE – IL TESTO

Testo e Musica dei Viito

Edizioni: Sugar

C’è una cosa che non ti ho detto

Non mi aspetto niente sennò ci resto secco

Pensare troppo uccide, me l’hai ripetuto spesso

Vorrei sentirmi a casa ma è impossibile quindi esco

Menomale che ti ho incontrata

Menomale che ancora qualcosa nasce per strada

Io manco ci pensavo, un sorriso e sei partita

Che siamo sempre attenti ma alla cosa sbagliata

Non voglio mai vedere (Non voglio mai vedere)

Luci blu e sirene (Luci blu e sirene)

Io non voglio più vedere (Io non voglio più vedere)

Luci blu e sirene (Luci blu e sirene)

Ma se stiamo insieme

È una presa a bene

I soldi sono catene

Però ci fanno bene

E parlano di me ma non mi conoscono

Poi li incontri per la strada, come stai tutto apposto?

E non mi importa di niente, se poi non ci sei te

Il passato è la brutta copia di quello che scrivo

Fuori nel mio cervello, fiori nel tuo giardino

È sempre bello andare in giro se sai dove tornare

E non ha senso niente se non senti la fame

(E non ha senso niente se non senti la fame)

Non voglio più vedere (Non voglio più vedere)

Luci blu e sirene (Luci blu e sirene)

Io non voglio più vederle (Io non voglio più vederle)

Luci blu e sirene (Luci blu e sirene)

Ma se stiamo insieme

È una presa a bene

I soldi sono catene

Però ci fanno bene

E parlano di me ma non mi conoscono

Poi li incontri per la strada, come stai tutto apposto?

E non mi importa di niente, se poi non ci sei te

Il primo errore del giorno

Lo passo mezzo sveglio

E mi accerto di non essere caduto nel baratro

Ti ho sognato anche sta notte, ma parlavi arabo

Io non volevo parlare, sai che volevo altro

Non voglio mai vedere (Non voglio mai vedere)

Luci blu e sirene (Luci blu e sirene)

Io non voglio più vedere (Io non voglio più vedere)

Luci blu e sirene (Luci blu e sirene)

Ma se stiamo insieme

È una presa a bene

I soldi sono catene

Però ci fanno bene

E parlano di me ma non mi conoscono

Poi li incontri per la strada, come stai tutto apposto?

E non mi importa di niente, se poi non ci sei te

Foto di Kimberly Ross