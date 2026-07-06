6 Luglio 2026
di
Alessandro Genovese
News
News
Condividi su:
6 Luglio 2026

Via dei Matti n°0 torna nel 2027: Rai conferma il ritorno del programma con Bollani e Cenni

Rai Cultura conferma il ritorno del programma con Stefano Bollani e Valentina Cenni dopo la pausa del 2026.

News di Alessandro Genovese
Stefano Bollani e Valentina Cenni nel programma Via dei Matti n°0, confermato in ritorno su Rai 3 nel 2027.
Condividi su:

Via dei Matti n°0 tornerà nel 2027. A confermarlo è Rai Cultura, che ha annunciato il ritorno del programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai 3, dopo un anno di pausa dovuto anche alla complessa programmazione televisiva del 2026.

Il programma riprenderà il viaggio iniziato cinque anni fa, mantenendo la collocazione che il pubblico ha imparato a conoscere. La decisione arriva al termine di un confronto tra Rai Cultura e la produzione, che nei mesi scorsi avevano valutato anche soluzioni alternative, tra cui un nuovo format in prima serata.

Via dei Matti n°0 torna su Rai 3 nel 2027

Il ritorno di Via dei Matti n°0 è stato annunciato da Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura, che ha spiegato il percorso seguito per riportare il programma in palinsesto.

“Da tempo cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata. Alla fine si è preferito riportare Via dei Matti n°0 alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato”.

Tra le ragioni dello slittamento c’è anche un calendario televisivo particolarmente complesso. Il 2026 è infatti segnato da eventi come i Giochi Olimpici Invernali e i Campionati del Mondo di calcio, che hanno richiesto una riorganizzazione dei palinsesti Rai.

Il messaggio di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Anche i due conduttori hanno commentato la notizia del ritorno del programma, ringraziando il pubblico e Rai Cultura per il sostegno ricevuto in questi mesi.

“In questi giorni abbiamo sentito l’abbraccio di un pubblico che ci accompagna da cinque anni: è la cosa più preziosa che ci portiamo dentro. Ringraziamo Rai Cultura e il suo direttore Fabrizio Zappi per aver continuato a credere in questo viaggio. La casa di Via dei Matti n°0 riapre le sue porte nel 2027, e non vediamo l’ora di ricominciare”.

L’appuntamento è quindi fissato per il 2027, quando Via dei Matti n°0 tornerà su Rai 3 con una nuova stagione dedicata ancora una volta alla musica e agli incontri tra artisti.

Seguici anche sui social per restare aggiornato sulle novità del mondo della musica e della televisione: trovi All Music Italia su Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok e sul nostro canale WhatsApp.

Immagine di copertina di Azzurra Primavera

All Music Italia

Articoli più letti

Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 1

Zucchero, la scaletta del concerto e le date del tour 2026
Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono in mano durante un concerto allo stadio 2

Ultimo a Tor Vergata, i numeri del concerto dei record: 16 milioni di incasso e oltre 90 di indotto per Roma
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 3

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
Ultimo sul palco di Tor Vergata durante il concerto del 4 luglio 2026 davanti a 250.000 persone 4

Ultimo Tor Vergata, la recensione: 250.000 persone e due momenti che i numeri non spiegano
Ultimo canta al microfono durante le prove del concerto di Tor Vergata 2026 5

Ultimo scrive al suo popolo alla vigilia di Tor Vergata: la lettera e il gesto per le persone con disabilità
Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre, gli artisti protagonisti del concerto di Beach Like a Deejay 2026 a Jesolo. 6

Beach Like a Deejay 2026 a Jesolo: concerti, orari e guida all'evento
Geolier durante il Summer Festival Tour 2026 7

Geolier torna live nei festival: le date del Summer Festival Tour 2026
Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono durante un concerto negli stadi 8

Ultimo, la favola negli stadi: tutti i tour e i numeri di una carriera record fino a Tor Vergata
Pagelle nuovi singoli 3 luglio 2026: La Niña, Giuse The Lizia, Cioffi, Gianna Nannini e Marracash, Settembre 9

Pagelle Nuovi Singoli 3 luglio: La Niña (9), Gianna Nannini e Marracash (7½), Diss Gacha (3)
Aurora Ramazzotti in occasione dell'uscita del suo primo EP pubblicato nel giorno del matrimonio con Goffredo Cerza 10

Aurora Ramazzotti debutta nella musica con un EP nato come regalo di nozze

Cerca su A.M.I.