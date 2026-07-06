Via dei Matti n°0 tornerà nel 2027. A confermarlo è Rai Cultura, che ha annunciato il ritorno del programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai 3, dopo un anno di pausa dovuto anche alla complessa programmazione televisiva del 2026.

Il programma riprenderà il viaggio iniziato cinque anni fa, mantenendo la collocazione che il pubblico ha imparato a conoscere. La decisione arriva al termine di un confronto tra Rai Cultura e la produzione, che nei mesi scorsi avevano valutato anche soluzioni alternative, tra cui un nuovo format in prima serata.

Via dei Matti n°0 torna su Rai 3 nel 2027

Il ritorno di Via dei Matti n°0 è stato annunciato da Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura, che ha spiegato il percorso seguito per riportare il programma in palinsesto.

“Da tempo cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata. Alla fine si è preferito riportare Via dei Matti n°0 alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato”.

Tra le ragioni dello slittamento c’è anche un calendario televisivo particolarmente complesso. Il 2026 è infatti segnato da eventi come i Giochi Olimpici Invernali e i Campionati del Mondo di calcio, che hanno richiesto una riorganizzazione dei palinsesti Rai.

Il messaggio di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Anche i due conduttori hanno commentato la notizia del ritorno del programma, ringraziando il pubblico e Rai Cultura per il sostegno ricevuto in questi mesi.

“In questi giorni abbiamo sentito l’abbraccio di un pubblico che ci accompagna da cinque anni: è la cosa più preziosa che ci portiamo dentro. Ringraziamo Rai Cultura e il suo direttore Fabrizio Zappi per aver continuato a credere in questo viaggio. La casa di Via dei Matti n°0 riapre le sue porte nel 2027, e non vediamo l’ora di ricominciare”.

L’appuntamento è quindi fissato per il 2027, quando Via dei Matti n°0 tornerà su Rai 3 con una nuova stagione dedicata ancora una volta alla musica e agli incontri tra artisti.

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Immagine di copertina di Azzurra Primavera