Versailles: guida all’ascolto del nuovo EP “Appassirò (?)”

Versailles: guida all’ascolto delle dieci tracce del nuovo EP Appassirò (?).

In uscita sia in formato fisico che in digitale venerdì 31 ottobre, Appassirò (?) (Pulp Music / ADA Music Italy) è il manifesto dell’evoluzione multigenere di Versailles che, dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico ad X Factor 2021, ha consolidato la propria identità artistica contaminando rap, hard rock, elettronica e dark pop.

Anticipato a luglio dai cinque brani di Appassirò, che rappresentano la prima parte del progetto, Appassirò (?) punta a unire un’estetica visiva forte – tra videoclip in stile mini-film e performance fortemente iconiche – a testi densi, simbolici e autobiografici, trasformandosi in una sorta di bilancio che tiene conto sia dell’inquietudine creativa che della nuova maturità dell’artista.

