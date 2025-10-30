30 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
30 Ottobre 2025

Versailles: guida all’ascolto del nuovo EP “Appassirò (?)”

Il disco è un bilancio che tiene conto sia dell'inquietudine creativa che della nuova maturità dell'artista

News di Lorenza Ferraro
Versailles Appassirò (?)
Versailles: guida all’ascolto delle dieci tracce del nuovo EP Appassirò (?).

In uscita sia in formato fisico che in digitale venerdì 31 ottobre, Appassirò (?) (Pulp Music / ADA Music Italy) è il manifesto dell’evoluzione multigenere di Versailles che, dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico ad X Factor 2021, ha consolidato la propria identità artistica contaminando rap, hard rock, elettronica e dark pop.

Anticipato a luglio dai cinque brani di Appassirò, che rappresentano la prima parte del progetto, Appassirò (?) punta a unire un’estetica visiva forte – tra videoclip in stile mini-film e performance fortemente iconiche – a testi densi, simbolici e autobiografici, trasformandosi in una sorta di bilancio che tiene conto sia dell’inquietudine creativa che della nuova maturità dell’artista.

Versailles Cover Appassirò (?)

Clicca in basso su “continua” per conoscere meglio le canzoni contenute in Appassirò (?)!

