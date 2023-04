È in arrivo il nuovo disco di Venerus ma prima parte il Tour Segreto 2023 (DATE E BIGLIETTI)

Venerus Tour 2023.

Prossimamente uscirà per Asian Fake – Sony Music Italy il nuovo album di Venerus, progetto molto atteso che segue Magica musica, album certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute.

Ad un anno di distanza dal tour “Estasi degli Angeli” e dalle date tutte SOLD OUT di “Piano Soltanto”, che l’ha visto esibirsi in solitaria in tre speciali live italiani e per la prima volta in Europa, Venerus tornerà ad incantare le platee dei principali festival estivi italiani con uno show totalmente inedito che vedrà in scaletta anche le canzoni del nuovo album, anticipato lo scorso inverno dal singolo Resta qui.

Venerus Tour 2023

Ecco a seguire le date del TOUR SEGRETO 2023, la tournée estiva – prodotta da Vertigo – di Venerus

23 giugno 2023 – Artico Festival (Bra – CN)

25 giugno 2023 – Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

04 luglio 2023 – Goa Boa (Genova)

07 luglio 2023 – Tener-A-mente Festival del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

13 luglio 2023 – Sherwood Festival (Padova)

19 luglio 2023 – Noisy Naples Fest – (Napoli)

29 luglio 2023 – Oltre a Mare | Beky Bey (Rimini)

06 agosto 2023 – Tagghiate Urban Fest (Lecce)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI









Foto di Matteo Strocchia e Marco Servina