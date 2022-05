Vegas Jones torna con il nuovo singolo Amnésie insieme a Nika Paris

Vegas Jones ritorna con un nuovo singolo, questa volta in collaborazione con un’artista bulgara: stiamo parlando della giovane Nika Paris, che ha prestato la voce al rapper per il brano Amnésie, in uscita venerdì 13 maggio.

La canzone, prodotta da ROOM9 parla “con malinconia di una storia d’amore finita, che ha lasciato il protagonista con l’amaro in bocca e ancora tanti punti in sospeso da chiarire, senza nemmeno potersi aggrappare a dei ricordi felici”.

Per il pezzo Vegas Jones ha per l’appunto scelto di accompagnarsi con la sensuale voce di Nika Paris, che canta in un poetico francese come già fatto anche al talent di Sky Uno, al quale ha partecipato per l’edizione 2021, vinta da Baltimora.

A mezzanotte su All Music Italia troverete audio, testo e traduzione della canzone. Il pezzo è in aggiornamento, tornate qui a breve!

In attesa di ascoltare il pezzo, qui sotto trovate la cover ufficiale di Amnésie di Vegas Jones e Nika Paris.