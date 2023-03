Vasco Rossi è ancora una volta il primo... arriva in edicola "VASCO KOM COLLECTION" 150 card da collezione dedicate alla carriera del rocker

In attesa del ritorno live arriva in edicola per la prima volta una grande sorpresa per i fan di Vasco Rossi, una raccolta di card denominata VASCO KOM COLLECTION. Un altro record per il cantautore che diventa così il primo cantante italiana a cui viene dedicata una raccolta di card.

Gli appassionati del Blasco sono in attesa della partenza della prevendita per la data zero del tour del rocker che si svolgerà a Rimini. Sempre a Rimini avrà luogo anche il Soundcheck che, come da tradizione, sarà aperto agli iscritti del fan club.

Vasco rossi le card: Vasco KOM Collection

Dal 21 marzo sarà in vendita in tutte le edicole l’album per raccogliere le card che, attraverso immagini straordinaria, ripercorrono la carriera altrettanto straordinaria dell’artista tra i più amati dal pubblico italiani di tutte le generazioni.

VASCO KOM COLLECTION racconta i 45 anni di carriera di Vasco Rossi, la discografia e i live dell’artista. L’album conterrà 150 card tra cui alcune speciali metallizzate e le rare olografiche in edizione limitata.

In ogni busta in vendita in edicola saranno contenute 7 card e la collezione permetterà di partecipare al concorso per vincere i biglietti del VASCO LIVE 2023. Si va dal periodo di Punto Radio al 1981 con Siamo solo noi, passando da Bollicine del 1983 al 1989 con Liberi Liberi, al 1999 con Rewind fino al 2017 con il concerto dei record Modena Park e per arrivare ai giorni nostri.

Ovviamente VASCO KOM COLLECTION è interamente “made in Modena” ed è ideata e prodotta da OFFICINA EDICOLA, la divisione editoriale di uno dei più importanti editori italiani di opere da collezione.

VASCO KOM COLLECTION è composta dalle immagini più iconiche dell’artista e sono tutte ufficiali e, in parte (tra queste la copertina), inedite. La distribuzione è di m-dis Distribuzione Media | primaedicola.it.