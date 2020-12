Vasco Rossi Una canzone d’amore buttata via

Con un video postato su Instagram Vasco Rossi ha svelato il titolo del nuovo singolo, che uscirà in radio e in digitale il 1° gennaio del prossimo anno.

C’è grande attesa per il nuovo progetto discografico del rocker di Zocca, che il prossimo anno pubblicherà un album, che arriverà a sette anni da Sono Innocente, certificato con 6 dischi di platino.

Questo quanto dichiarato il Blasco nel video social.

Il nuovo singolo di Vasco Rossi Una Canzone d’Amore Buttata via sarà presentato per la prima volta dal vivo proprio il primo gennaio.

Il Blasco sarà, infatti, ospite di Danza Con Me, programma televisivo di Roberto Bolle, in onda in prima serata su Raiuno (ne abbiamo parlato Qui).

Vasco nei giorni scorsi ha pubblicato un post in cui ha parlato del suo rapporto con le canzoni.

“Ho sempre considerato le mie canzoni come atti d’amore.

Amore incondizionato. Amore per la musica e per le parole che essa mi suscita.

Non le scrivo per compiacere.

Forse per provocare e commuovere. Per arrivare, toccare il cuore delle persone.

Quando esse (le canzoni) non dovessero riuscirci non le modificherei comunque. Non mi interessa. Non ne sarei capace.

Non amo nemmeno spiegarle prima.

considero il farlo una comoda scorciatoia per far capire qualcosa che, se non arriva da sola, significa che non è ‘riuscita’, che non è perfetta.

E un’opera d’arte se non è perfetta non vale la pena che esista.

Quando scrivo le mie canzoni non penso mai a quello che riceverò.

(le scrivevo anche quando non le ascoltava nessuno).

In quel momento lo faccio per me o meglio le scrivo per se stesse, perché abbiano un senso, perché mi consolino, perché mi parlino.

In una parola perché ‘esistano’.”