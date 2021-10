Vasco Rossi: arriva venerdì 15 ottobre il singolo "Siamo qui". Ecco tutti i dettagli...

Vasco Rossi Siamo qui testo e significato del nuovo singolo.

Ormai ci siamo… esce “ovunque” venerdì 15 ottobre il nuovo singolo di Vasco Rossi, Siamo qui, primo estratto ufficiale dall’album omonimo.

Parlando del singolo sui social Vasco ha spiegato:

Siamo qui.. pieni di guai….

Sono i guai dell’ essere “gettati in questo mondo”.

In quanto è, l’uomo è stato gettato nel mondo, cioè non si è messo da sé nella condizione di esistere in questo o quel mondo. … In sostanza, l’uomo non viene prima della sua esistenza: egli vi è gettato; non può risalire a prima del fatto che c’è, non può essere la causa di sé. (Heidegger)

Sono stato ispirato nello scrivere da Lacan.

Ho letto “Desiderio, godimento e soggettivazione” di Massimo Recalcati e mi si è aperto un mondo. La psicoanalisi è la mia vecchia passione, la coltivavo già da quando ero giovane, avrei voluto studiare psicologia, anzi per due anni l’ho proprio studiata. Avrei voluto fare lo psicoanalista…